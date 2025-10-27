快訊

金山區金美國小思源樓增設屋頂 室內上課不再漏水

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金美國小增設頂樓斜屋頂工程完工，解決下雨就會漏水的問題。 圖／紅樹林有線電視提供
金美國小增設頂樓斜屋頂工程完工，解決下雨就會漏水的問題。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區金美國小思源樓屋頂鐵皮鏽蝕嚴重，導致下方的綜合教室每逢下雨就會漏水、甚至有積水的問題，這也讓金美國小師生相當重要的室內集會與教學場域難以使用，為此立委廖先翔爭取國教署與市府教育局經費來進行改善，改善完成後，現在師生可以乾爽的在綜合教室上課與活動。

立法委員廖先翔說，金美國小沒有風雨操場，因此綜合教室就是下雨天時，師生們重要的集會、教學場域，但是多處的漏水導致地板與壁面潮濕，影響教學品質。在爭取國教署及新北市教育局的增設屋頂工程後，實地來視察，走訪頂樓查看，發現下過大雨的天氣，地面都是乾的，下方校舍也不再有漏水問題，如此師生上課也可以更有品質。

金美國小校長陳癸伶表示，增設頂樓斜屋頂工程後，不只是綜合教室漏水的情況改善了，現在學校辦理活動也不再需要苦惱跟其他學校借場地的問題，還有使用下來師生們也說不再需要在漏水的場域活動，教學品質與學習效能都大大的提升許多。

