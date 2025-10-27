被白車濺濕怒氣化詩意！高中生「從古文寫到英文」連發文洩憤 車主現身狠嗆提告

新北市一名女高中生日前上學途中，因暴雨積水遭一輛白色轎車濺得全身濕透，於是在社群平台怒發10幾篇「怨念貼文」，由於她從古文到英文詩詞樣樣精通，文筆犀利又幽默，被網友笑稱是「滿級分復仇文」。沒想到，自稱當事車主現身留言嗆聲，甚至報警提告，讓該案件一夕間掀起網路熱議。面對爭議延燒，學生最終以一篇〈道歉文〉收尾，坦言自己情緒失控，並反思應在「憤怒時守住善良」。

回顧整起事件，20日清晨北台灣暴雨傾盆，這位高中生撐傘步行上學途中，遇到一輛白色轎車急駛而過，掀起的水花四濺，讓她全身濕透。事後，高中生將不滿化為文字，在Threads上一連寫了10幾篇兼具詩意和「濕意」的貼文抒發，包括古文〈濺水記〉、英文詩詞〈To the White-Car Driver〉與散文〈水漬〉、〈致暴雨中的白車〉等，引起網友熱議。

〈濺水記〉開頭寫道：「今晨暴雨急，吾撐傘上學堂。忽有白車如電過，輪壓積水起狂浪，三尺飛濤撲我身，衣褲盡濕如落湯」；另一篇〈致暴雨中的白車〉則提到：「但有些東西是晾不乾的，比如物數學考卷上暈開的淚痕，比如路人投來目光時，我攥緊雨傘的羞恥」。

由於她筆鋒犀利、富含飽滿的情緒，許多網友看完紛紛驚呼，「滿級分復仇文」、「苦難果然是文學的溫床」、「原來是衣服濕掉的怨念堅持妳到現在嗎」、「我不行了，好喜歡妳的精神狀態，連發12個文章表達不滿，我要向妳學習」、「徐志摩上身了吧妳」、「氣出一整部散文集，詩窮而後工是真的」。

然而，幾天後一名自稱車主的男子在留言區現身，不僅未向高中生道歉，更語帶不屑回嗆：「妳應該怪積水，而不是怪我，邏輯有問題去看醫生」。隨後更貼出報案證明，表示已向警方提告，引發網友譁然。

面對風波延燒，高中生未再正面回擊，而是發布〈道歉文〉作結，她坦言自己一時憤慨、用詞過激，未能體諒駕駛在暴雨中行車的不易，在文中寫道：「那日濕透的衣衫晾乾便好，但人與人之間的尊重若被浸濕，需要更多誠意才能撫平」。並強調願為不當言論誠懇致歉，若對方仍欲依法處理，也將坦然面對，「只盼您知曉，這場暴雨中的誤會，教會了十七歲的我：憤怒時更要守住善良，委屈時仍須記得體諒」。

而根據《壹蘋新聞網》報導，警方證實車主已提告，報案內容則是指控高中生曝光車牌號碼，引發個資外流疑慮，貼文言詞也引起爭議，報案人因此以「恐嚇罪、公然侮辱罪」及「違反個人資料保護法」等罪名提出告訴。據了解，目前車主的Threads帳號已刪除，高中生也將部分貼文下架。

