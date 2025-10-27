快訊

來自大谷翔平的故鄉！明道中學餐飲科產學合作 學生體驗分切和牛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
日本岩手縣和台中市工策會今在明道中學家長牽線下，提供頂級和牛給餐飲科同學實地操作。記者黃寅／攝影
日本岩手縣和台中市工策會今在明道中學家長牽線下，提供頂級和牛給餐飲科同學實地操作。記者黃寅／攝影

前澤牛是日本岩手縣奧州市前澤區飼育的頂級黑毛和牛，日籍棒球明星大谷翔平出身自岩手縣，岩手縣和台中市工策會今在明道中學家長牽線下，提供頂級和牛給餐飲科同學實地操作，不僅讓學生有機會了解和牛和學習如何處理，也讓前澤牛有機會推廣至台中。

教育局長蔣偉民今特別前往了解這次的產學合作內容，並表示，明道餐飲科在各項比賽中屢獲佳績，這次師生能夠接觸頂級食材，且和配合的食材商、餐廳主廚學習，在踏出校門前就有此經驗，可說十分珍貴，也是產學合作的一次佳績，讓學生留下深刻的印象。

岩手縣產株式會社和負責飼養銷售的小形集團等都派員來台，台中市工策會總幹事黃于珊和肉品進口商春心洋行、品業食品以及羽悅燒肉餐廳，都動員協助促成這次的產學合作。

明道中學校長陳炤華說，很高興因為對明道技職教育的認同，而能把這樣高檔的食材引入，讓學生能知道如何切和牛和料理和牛，對學生們而言，實在是一次難得的經驗。進口商品業食品董事長李添華也在會中允諾，明年的成果驗收時，他也願意提供所有的和牛食材。

幾位學生都說，以往只知道有和牛這項食材，但能有日本飼養者親自前來解說，再由日本和台灣的頂級和牛廚師指導如何烹飪，讓他們大開眼界。

對於大谷翔平有沒有經常吃前澤牛？小形集團負責人小形 守說，大谷翔平沒到過他的店，但大谷翔平的父母卻經常去，很期待大谷翔平能去。不過，羽悅燒肉餐廳老闆陳佑全倒是提供了一張他在岩手縣政府牆上拍得的大谷翔平拿著前澤牛的宣傳照，照片看起來當時的大谷翔平較年輕，代表他很早就為家鄉的和牛做宣傳了。

春心洋行社長陳恬忻說，前澤牛以肉質細緻、油花均勻、入口即化且帶有甜味的脂肪而聞名，並有「西之松阪，東之前澤」的美譽，屬於日本和牛最高等級A5的標準，並都需要經過嚴格的品質認證，歡迎大家多多品嘗。

小形集團負責人小形 守展示前澤牛並說，大谷翔平的父母經常去他的店。記者黃寅／攝影
明道中學感謝產學合作讓他們能有日本飼養者親自前來解說，再由日本和台灣的頂級和牛廚師指導，讓他們都大開眼界。記者黃寅／攝影
台中市工策會總幹事黃于珊協助日台兩地產業交流。記者黃寅／攝影
日本岩手縣政府牆上掛著大谷翔平拿著特選前澤牛的宣傳照。圖／陳佑全提供
日本岩手縣和台中市工策會今在明道中學家長牽線下，提供頂級和牛給餐飲科同學實地操作。記者黃寅／攝影
日本岩手縣和台中市工策會今在明道中學家長牽線下，提供頂級和牛給餐飲科同學實地操作。記者黃寅／攝影
