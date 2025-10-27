聽新聞
新北文小五明年啟動籌設 林口擬設48班社區共融校園
新北市長侯友宜今在南勢國中視察行程中宣布，為因應林口地區學齡兒童增加，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班國小部、8班幼兒園，並納入2歲專班，打造結合教育、托育與社福的「社區共融校園」。
侯友宜指出，林口人口持續成長，若不及早設校因應，未來不僅工程成本更高，教育也將來不及。他強調，「教育不能等」，文小五將與南勢國中形成完整的教育銜接軸線，實踐從國小到國中的適性發展。
市府預定123年完成文小五校舍規畫，打造0至12歲完整照顧型學校，解決在地就學壓力。新北市議員蔡淑君表示，因應幼兒園額滿問題，她早在6月間總質詢時即建議設立文小五，並獲侯友宜當場允諾推動，如今計畫正式落地，讓在地家長不再為就學奔波。
蔡淑君說，過去甚至有家長住在學校對面，卻因額滿而無法讓孩子就近就學。文小五的啟動，對家長而言是一大福音，也象徵新北市對教育需求的重視與承諾。
