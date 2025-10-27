快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

新北文小五明年啟動籌設 林口擬設48班社區共融校園

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左六）今在南勢國中視察行程中宣布，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班國小部、8班幼兒園，並納入2歲專班。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左六）今在南勢國中視察行程中宣布，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班國小部、8班幼兒園，並納入2歲專班。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今在南勢國中視察行程中宣布，為因應林口地區學齡兒童增加，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班國小部、8班幼兒園，並納入2歲專班，打造結合教育、托育與社福的「社區共融校園」。

侯友宜指出，林口人口持續成長，若不及早設校因應，未來不僅工程成本更高，教育也將來不及。他強調，「教育不能等」，文小五將與南勢國中形成完整的教育銜接軸線，實踐從國小到國中的適性發展。

市府預定123年完成文小五校舍規畫，打造0至12歲完整照顧型學校，解決在地就學壓力。新北市議員蔡淑君表示，因應幼兒園額滿問題，她早在6月間總質詢時即建議設立文小五，並獲侯友宜當場允諾推動，如今計畫正式落地，讓在地家長不再為就學奔波。

蔡淑君說，過去甚至有家長住在學校對面，卻因額滿而無法讓孩子就近就學。文小五的啟動，對家長而言是一大福音，也象徵新北市對教育需求的重視與承諾。

新北市長侯友宜（左九）今在南勢國中視察行程中宣布，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班國小部、8班幼兒園，並納入2歲專班。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左九）今在南勢國中視察行程中宣布，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班國小部、8班幼兒園，並納入2歲專班。記者張策／攝影

侯友宜 蔡淑君

延伸閱讀

侯友宜視察南勢國中工程 盼體育館提前完工 打造AI校園

網稱高架捷運阻斷龍脈無總統命 侯友宜苦笑這樣回應

「府中搞什麼鬼」 侯友宜化身瑪利歐

新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

新北文小五明年啟動籌設 林口擬設48班社區共融校園

新北市長侯友宜今在南勢國中視察行程中宣布，為因應林口地區學齡兒童增加，市府將於明年啟動籌設「文小五」國小，預計規畫48班...

侯友宜視察南勢國中工程 盼體育館提前完工 打造AI校園

因應林口地區人口快速成長與就學需求，新北市長侯友宜今前往南勢國中視察校舍第二期工程進度。他表示，市府投入逾17億元打造南...

聯合盃全國作文大賽桃園初賽登場 破2千名學生揮灑文字創意

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園市初賽今於啟英高中登場，吸引超過2千名學生報名參賽，展現桃園學子對文字創作的高度熱忱，相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。