侯友宜視察南勢國中工程 盼體育館提前完工 打造AI校園

因應林口地區人口快速成長與就學需求，新北市長侯友宜今前往南勢國中視察校舍第二期工程進度。他表示，市府投入逾17億元打造南勢國中，校園融合AI科技與永續環保，盼成為新北智慧校園新典範，並指示新工處「在安全前提下盡量提前至明年5月完工體育館」，讓學生開學即有完整學習空間。

南勢國中為新北市新設學校，今年首度招生開設七年級12班，第一期校舍已於今年9月啟用。第二期工程預計明年8月交付使用，內容包含普通與專科教室、圖書館、體育館、風雨球場與運動操場等；第三期工程則規畫設立社會局社福大樓，將提供幼兒園、托育與托老中心設施，打造從幼兒到銀髮的全齡共融校園。

侯友宜指出，教育是城市發展的核心引擎，他感謝校長與師生在工地環境中堅守教學崗位，並鼓勵現場師生為工程團隊掌聲打氣，「讓他們更有信心，把校舍蓋得更好」。他強調，南勢國中是融合AI科技與環境永續的「AI時代校園」，也將與未來設立的文小五國小串連，打造完整教育鏈。

侯友宜在視察時指出，第二期體育館原訂明年8月交付使用，但考量學生運動與教學需求，他當場指示新工處「在安全前提下，盡量提前至5月初完工」，讓七年級學生在明年開學即可使用。此外，他也盼望第三期操場與社福大樓能提前完工，原訂工期為明年11月，新工處已承諾將全力趕工，評估是否提前至8月開學前交付使用，確保校園完整機能如期到位。侯強調，「孩子們的學習不能等」，市府會與工務團隊齊心協力，為林口打造更完善的教育基地。

校長謝建成表示，目前已全面啟用一期校舍，除設有AI互動牆，也全面導入生生有平板與智慧教室系統，行政穿堂空間則多功能應用於體育課與社團。學生與家長最大期待是體育館能趕上明年2月開學使用，全校則能於明年8月全數完工。

新工處表示，體育館會盡量趕在提前至明年5月交付使用，社福大樓也評估是否提前至8月完工，將持續與校方密切溝通。考量施工安全，校方與工務單位設有防噪音布、防塵網與人車分流措施，保障學習品質。 新北市長侯友宜在視察現場指示新工處「在安全前提下，體育館盡量提前至5月初完工」。記者張策／攝影 新北市長侯友宜今前往南勢國中視察校舍第二期工程進度與辦學推動情形。記者張策／攝影 新北市長侯友宜今前往南勢國中視察校舍第二期工程進度與辦學推動情形。記者張策／攝影 新北市長侯友宜（前排右六）與參與嘉賓進行大合照。記者張策／攝影

