聯合盃全國作文大賽桃園初賽登場 破2千名學生揮灑文字創意

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園市初賽今於啟英高中登場，吸引超過2千名學生報名參賽，展現桃園學子對文字創作的高度熱忱，相當有意義。而今天初賽將選拔出210名優秀學生，將於11月29日進軍全國總決賽，與全台好手一較高下。

今日天氣陰雨綿綿，但不減作文大賽熱度，許多家長現身陪考，不僅校外車流擠爆，校內氣氛更是相當熱絡。今年桃園市聯合盃初賽分為國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組等6個組別，每組錄取1至5名及佳作30名。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，今年辦理聯合盃作文大賽第19屆，明年就要邁入20年，是個很重要的里程碑，近年有很大的進展是在5年前開始與全國11所中文系所簽訂產學合作，目的希望所有考聯合盃的孩子在獲得獎狀後，在升大學時的學習歷程中能留下印象；辦比賽除了在升學時提供實質幫助，加上AI時代來臨不能不思考，在科技浪潮下更應省思人文教育，「閱讀是輸入，寫作是輸出」，這些都是磨礪思考及觀察力很重要的方式。

桃園市議會議長邱奕勝表示，現在是科技化時代，電腦、AI非常盛行，學生經常使用AI尋找答案，漸漸很少會自己思考把文字拼湊起來，聯合盃已延續19屆，代表很多家長、喜歡作文的學生們對作文的韌度未減反增，文學領域中沒有受到科技影響，許多小朋友仍追隨自己的理想，否則現代都使用AI，會造成思考慢慢鈍化，也寫不出富有感情的想像力的文章。

啟英高中校長彭昭勳則說，今天是個很有意義的活動 ，因此免費贊助聯合報場地來舉辦作文大賽，議會每年也都會將聯合報的圖書捐贈給啟英高中，持續推廣閱讀運動；平時聯合報持續協助學校有關作文課的輔導，因此不管科技怎麼進步 ，最起碼學生在思考邏輯方面還是要有基本的能力。

桃園市議會今年捐贈600本第18屆聯合盃作文大賽寫作書「文字有光青春正發聲」乙書給啟英高中、內厝社區圖書館、自立社區圖書閱覽室以及桃園市圖書館中壢、內壢、自強、龍岡等4個分館，希望除了從學校也透過圖書館、地方社區來鼓勵、推動閱讀。

今包括桃園市議會、聯合報教育事業部、桃園地稅局、桃園市警察局、啟英高中、國教輔導團、家長會長協會、桃園市圖書館、中壢區內厝社區發展協會圖書館及中壢區自立社區圖書閱覽室等貴賓皆出席。

此外，考場外同時由桃園市警察局刑大、交大、婦幼隊及少年隊等單位擺攤宣導反詐騙及交通安全觀念，家長及學生參加有獎徵答獲得禮物。桃園刑警大隊大隊長鄺慶泰表示，利用此次作文比賽宣導學生及家長「識詐」，以寓教於樂的方式，提升識詐能力、降低遭詐風險，有效守護市民財產安全。

桃園市初賽共分6組，今年共2001名學生報名參賽，寫作時間60分鐘，今年的各組題目國小中年級組為「如果我是__________」、國小高年級組為「自信加油站」、國中七年級組為「我的稅創藝短片」、國中八年級組為「生活中的觀察與經驗」、國中九年級組為「我在『成功學』中看見的『倖存者偏差』」、高中職組為「計算」；題目由桃園市國教輔導團命題並做後續評審。

