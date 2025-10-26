紙風車藝術工程 大同國小校友贊助學弟妹免費看戲

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」連假兩天在台中演出，其中大同國小場次由「大學長」聯聚建設創辦人江韋侖贊助，期望透過紙風車藝術工程，讓母校學弟妹在家鄉也能親近藝術。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程，24日及25日分別在西區大同國小、北屯區四維國小演出「台灣幻想曲」，兩場共吸引超過7000名親子觀眾熱情參與；其中24日晚間在大同國小的演出，為聯聚建設創辦人江韋侖贊助。

聯聚建設副總經理江俞瑾表示，大同國小是他父親江韋侖的母校，第一天上學是由爺爺牽手帶他過來，「今天很高興可以和父親一起回到大同國小，把藝術帶給學弟妹們。」

此外，台灣彩券贊助25日在四維國小的演出，董事長黃志宜表示，1張彩券在手，希望無窮，「每100塊錢裡，彩券要拿大概20到27塊錢給國家用來挹注社會福利，1張彩券會改變我們自己，跟我們下一代的生活，祝福大家健康平安早日中頭獎。」

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」自2006年啟動，目標是讓全台灣368個鄉鎮市區的孩子，都能免費看到1場專屬於自己的藝術演出。持續多年不間斷，2024年開始推動第三輪，不僅延續走遍全台的使命，更強調「環境教育」、「社會共好」與「藝術永續」，希望孩子們學會關懷他人、珍惜土地與資源。

商品推薦