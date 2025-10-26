教部推中小學國際交流 學生體驗印度上課

教育部於114學年補助352校、挹注約1億元經費辦理國際交流。新竹縣東興國小赴印度新德里常春公學交流，學生製作個人名片，體驗和不同國家小朋友一起上課，並接待常春公學回訪。

教育部今天發布新聞稿指出，為全面推動中小學國際教育，培育學生成為世界公民，國民及學前教育署挹注資源，補助中小學開展國際交流。以「由網而實、由淺入深」為核心理念，初期引導學校從線上方式建立交流情誼，待穩固基礎後，逐步深化為兩國師生來訪及出訪的實體交流模式。

根據教育部資料顯示，114學年共補助352所學校，挹注經費約新台幣1億559萬元辦理國際交流，交流方式從網路交流、外國師生來訪或台灣師生出訪，辦理學校包含中小學，所觸及國家除了鄰近亞洲國家外，更跨及歐美、澳洲等地。

在國教署支持下，新竹縣東興國小運用教育部國際教育精進計畫補助，先進行線上教學和交流課程，讓學生透過網路，與印度新德里常春公學（EvergreenPublic School）交流，逐步推動實體交流，113年赴該校進行SDGs議題合作學習與文化交流。

東興國小於出發前安排培訓課程，引導學生製作個人名片、了解當地文化，學生也體驗和不同國家的小朋友一同上課；今年6月東興國小迎接新德里常春公學的回訪，安排學生成為校園接待學伴，透過跨國往來的交流互動，為孩子們的學習歷程增添美麗的回憶。

鳳山商工則於今年9月接待丹麥克厄商學院的來訪，兩校的交流歷程，從112學年先透過線上交流建立聯繫；今年5月鳳山商工師生首次赴丹麥進行實體交流，並於9月接待回訪，許多學生從一開始不敢講英文，到最後鼓起勇氣講出完整的英文，顯著提升英語口說的自信和能力。

國教署提到，透過政策補助與引導，希望有效促使校園教育鏈結國際、走向世界，未來將鼓勵更多學校利用線上交流作為前期基礎，發展雙向實體互訪，讓國際交流從「校園特色」轉變為「教育日常」，培養學生具備跨文化溝通與國際移動力的關鍵能力。

