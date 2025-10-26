就算1人也開班！屏北高中小清華原民專班獲教育部本土貢獻獎

國立屏北高中小清華原住民專班在八八風災後設立至今15年，秉持教育不只是知識傳授，更是連結學生與族群、土地與歷史文化橋梁，今年榮獲教育部本土教育推展貢獻獎團體獎。

屏北高中小清華原住民專班從99學年度起設立，原住民學生族群多元，學校堅持為每個族別開設族語課程，每年多達12種族語課，即始該門族語課僅一名學生也會開課，讓族語不因此被遺忘。

高雄桃源區建山國小校長曾國義是布農族，族語認證最高級，擔任小清華族語老師約5年，每周來上課一趟來回至少3小車程，他說，將自己所學教導給部落弟弟妹妹們，提升族語能力，學生們學習更多，未來成為部落看齊、學習榜樣。

二年級温諦是布農族，她從小在部落長大，但仍認為自己對部落的了解還不夠深入，藉由讀小清華希望能對原民文化能有更深入了解，她之後想念幼保相關科系，想回部落教書。

從小在都會區長大高二連惠姍是牡丹鄉排灣族，她說，寒暑假回到部落服務，讓她有機會認識部落文化，也體會到文化不只是課本文字，跟VUVU（排灣族語爺奶）一起生活，明白祖先的智慧都藏在土地中，對傳統文化感到驕傲。

高二周加樂來自台東縣排灣族，她說，「學校提供舞台，我們籌畫公開展演，全程以族語呈現傳統歌謠、樂舞，展現我們對學習語言和傳統文化的熱情與收穫。」

屏北高中表示，看見學生們對原民身分從迷惘到認同，族語認證通過率也是名列前茅，寒暑假返鄉服務，學生與長輩對話建立與長輩的情感連結，找回傳承的力量。

校方表示，面對族語別多樣性與師資不足挑戰，學校成立族語教師專業社群，優化教學策略。未來堅持這條文化復振之路，讓族語成為學生與家人、部落與社會間溝通的橋梁，在族語的世界裡找到力量與歸屬。

