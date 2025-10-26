聽新聞
校園新鮮事／1人也開課！屏北高中守護族語 原民專班獲獎
國立屏北高中小清華原住民專班秉持教育不只是知識傳授，更是連結學生與族群、土地與歷史的文化橋梁，設立至今15年，帶學生在族語世界裡找到力量與歸屬，今年榮獲教育部本土教育推展貢獻獎團體獎。
小清華原住民專班於八八風災後設立，學生族群多元，學校堅持為每個族別開設族語課程，每年多達12種族語課，即使1名學生也開課，讓族語不被遺忘。
高雄建山國小校長曾國義擔任小清華族語老師約5年，是布農族族語認證最高級，授課一趟來回至少3小時車程，他提升學生族語能力，盼成部落學習的榜樣。
二年級温諦是布農族，從小在部落長大，自認對部落認識不足，藉讀小清華增進對原民文化的了解，之後想念幼保相關科系，回部落教書。從小在都會區長大的連惠姍是牡丹鄉排灣族，寒暑假回部落服務，跟VUVU（排灣族語「爺奶」）一起生活，明白祖先智慧原來都藏在土地中。周加樂來自台東排灣族，在學校籌畫公開展演，全程以族語呈現傳統歌謠、樂舞，展現學習族語與傳統文化的收穫。
屏北高中表示，看見孩子對原民身分從迷惘到認同，會堅持這條文化復振之路。
