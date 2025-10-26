聽新聞
校園新鮮事／1人也開課！屏北高中守護族語 原民專班獲獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
原民專班獲獎 屏北高中小清華原住民專班今年榮獲教育部本土教育推展貢獻獎團體獎。圖／屏北高中提供
原民專班獲獎 屏北高中小清華原住民專班今年榮獲教育部本土教育推展貢獻獎團體獎。圖／屏北高中提供

國立屏北高中小清華原住民專班秉持教育不只是知識傳授，更是連結學生與族群、土地與歷史的文化橋梁，設立至今15年，帶學生在族語世界裡找到力量與歸屬，今年榮獲教育部本土教育推展貢獻獎團體獎。

小清華原住民專班於八八風災後設立，學生族群多元，學校堅持為每個族別開設族語課程，每年多達12種族語課，即使1名學生也開課，讓族語不被遺忘。

高雄建山國小校長曾國義擔任小清華族語老師約5年，是布農族族語認證最高級，授課一趟來回至少3小時車程，他提升學生族語能力，盼成部落學習的榜樣。

二年級温諦是布農族，從小在部落長大，自認對部落認識不足，藉讀小清華增進對原民文化的了解，之後想念幼保相關科系，回部落教書。從小在都會區長大的連惠姍是牡丹鄉排灣族，寒暑假回部落服務，跟VUVU（排灣族語「爺奶」）一起生活，明白祖先智慧原來都藏在土地中。周加樂來自台東排灣族，在學校籌畫公開展演，全程以族語呈現傳統歌謠、樂舞，展現學習族語與傳統文化的收穫。

屏北高中表示，看見孩子對原民身分從迷惘到認同，會堅持這條文化復振之路。

