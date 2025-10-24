近3千高中生直播共學本土語 突破空間限制

高中推動學習本土語文，但有些學校較偏遠，或是難以找到合適師資，這時就會透過直播共學方式，讓學生在固定時間線上學習、即時互動，113學年度有79校2735名學生參與。

教育部今天發布新聞稿指出，自110學年度推動「高級中等學校本土語文直播共學計畫」，突破空間限制，讓學生依自身意願學習台語、閩東語、客語，傳承本土語言文化。

直播共學有別於一般的線上學習，分散在各地的學生須在固定時間到固定地點（各校安排教室）連線上課，並有教職員在現場協助。這樣的好處是師生間有更多互動，而本土語教師也能藉由平台的回饋機制，快速了解學生的學習狀況，適時調整教學內容。

擔任協同人員的苗栗農工林姓教師表示，參與直播課程，他不只是在旁盯著，也能和學生共同學習及討論，一起深入學習本土語文，更全面理解語言與生活的連結。

教育部表示，未來將加強縣市政府及學校的連結合作，使學生不受地域或師資等限制，深入本土語文的學習與應用，促進本土語文在當代社會的傳承和發展。

