近3千高中生直播共學本土語 突破空間限制
高中推動學習本土語文，但有些學校較偏遠，或是難以找到合適師資，這時就會透過直播共學方式，讓學生在固定時間線上學習、即時互動，113學年度有79校2735名學生參與。
教育部今天發布新聞稿指出，自110學年度推動「高級中等學校本土語文直播共學計畫」，突破空間限制，讓學生依自身意願學習台語、閩東語、客語，傳承本土語言文化。
直播共學有別於一般的線上學習，分散在各地的學生須在固定時間到固定地點（各校安排教室）連線上課，並有教職員在現場協助。這樣的好處是師生間有更多互動，而本土語教師也能藉由平台的回饋機制，快速了解學生的學習狀況，適時調整教學內容。
擔任協同人員的苗栗農工林姓教師表示，參與直播課程，他不只是在旁盯著，也能和學生共同學習及討論，一起深入學習本土語文，更全面理解語言與生活的連結。
教育部表示，未來將加強縣市政府及學校的連結合作，使學生不受地域或師資等限制，深入本土語文的學習與應用，促進本土語文在當代社會的傳承和發展。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言