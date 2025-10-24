校園會客室／台東體中林宇涵 摔出柔道之光
總統教育獎日前公布得獎名單，國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊學生林宇涵，雖曾於二○一九年國小階段獲獎，仍憑藉其持續不斷的優異表現及努力不懈精神，受到評選委員一致青睞與肯定，再度獲獎，成為台東首位二度獲得總統教育獎的優秀學生。
「一塊蔥油餅的重量，是家的希望，跌倒了，也要記得為夢想站起來」這段話為林宇涵的奮鬥歷程做了最佳的註解。成長於單親家庭的林宇涵，從小開始接觸柔道運動，培養出堅強的韌性及勇於面對挑戰的性格。
深知媽媽為了能讓她安心訓練，付出所有，為了減輕家計，林宇涵假日回家時，會到家裡經營的小吃攤幫忙賣蔥油餅，不讓媽媽太操勞。林宇涵說，減輕家人的負擔，讓媽媽多一份安心，是自己堅持下去的最大動力之一。
國中一年級的時候，林宇涵獲得全中運柔道金牌，「六連霸」的期望如影隨形，壓力與日俱增，讓她一度陷入低潮，短暫放棄柔道，直至二○二一年東京奧運重新燃起對柔道的熱情，即便因傷錯過全中運與國家隊選拔，她仍迎難而上，歷經復健重返賽場，在國際賽事中屢創佳績。
二○二三年入選國手，踏上國際賽場，在克羅埃西亞世界青少年柔道錦標賽中，奪得柔道女子五十七公斤級銀牌，並創下台灣隊歷年最佳成績。之後，都能在多場國際賽中穩定發揮、漸露頭角，目前是國家栽培潛力選手。林宇涵說，相信自己絕對沒有不可能的事，一定能摔出自己的柔道之光。
