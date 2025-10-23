快訊

松山慈祐宮贈好讀周報 22校師長親自道謝

聯合報／ 教育事業部
東湖國中閱推老師王秀蘭分享如何推動讀報，台下老師立刻拿出手機拍照，生怕錯過重點。圖／教育事業部
聯合報教育事業部今(23日）在台北松山慈祐宮圖書館舉辦「感謝會」，感謝廟方長年推動閱讀公益，今年更捐贈逾千份《好讀》周報給鄰近22所國中，讓學生透過報紙閱讀世界、開拓視野。22校師長也致贈感謝狀給廟方，表達謝意。

松山慈祐宮自2011年起推動贈報計畫，長期資助松山、信義、南港、大安與內湖等區學校閱讀。今年再送出逾千份《好讀》周報，受贈學校之一的敦化國中校長陳澤民表示，學校這15年來以「擁有好讀，走向幸福」為主題推動讀報教育，閱讀是學生不可或缺的基礎能力，感謝廟方長期支持，他說「我們一定會好好運用《好讀》來教學」。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，對老師來說，《好讀》周報是兼具時事與教育功能的補充教材，學生能藉由讀報了解國內外新聞與多元議題，在閱讀中補充養份、沈澱心靈。她感謝松山慈祐宮長期贈報，並強調，在AI時代孩子更需要自主思考的能力，未來教育事業部也將募集更多資源，提供教師豐富的教學工具。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，董事會秉持「取之社會，用之社會」理念，長年投入公益，不僅捐贈消防器材、醫療設備與急難救助，也持續推動教育善舉，如開辦公益作文班、贈報與頒發獎學金。他指出，近年物價上漲，但廟方仍提高獎學金金額，去年即發出逾千萬元。他感謝各校老師願意推動讀報，帶領學生從《好讀》了解社會與世界，「大家做的事都很有價值。」

活動中，主辦單位也邀請三位教師分享校園推動經驗。敦化國中設備組長李彥志表示，閱讀是生活與學習的核心能力，老師會設計關卡與學習單，鼓勵學生以「解謎」方式讀報，培養思考與解決問題的能力。

麗山國中閱推老師陳怡秀指出，《好讀》內容緊扣聯合國17項永續發展目標（SDGs），各科老師都能運用其中教材結合課程；學生可在圖書館、教室閱讀角或午餐時間隨時翻閱，讓閱讀成為生活的一部分。

東湖國中閱推老師王秀蘭則分享，學校推動「早自習寧靜讀報」與「好讀知識擂台賽」，鼓勵學生深入閱讀、發表觀點。對有興趣的老師，校方也安排觀課學習帶領技巧。他也會善意提醒學生「報紙是媽祖送的，必須要珍惜」。

聯合報教育事業部總經理潘素滿感謝松山慈祐宮長期贈報，培養孩子自主思考的能力。圖／教育事業部
聯合報教育事業部在台北松山慈祐宮圖書館舉辦「感謝會」，受贈的22校師長也向廟方表達謝意。圖／教育事業部
麗山國中閱推老師陳怡秀分享如何運用學習單，台下老師立刻拿出手機拍照，生怕錯過重點。圖／教育事業部
敦化國中設備組長李彥志分享學校的讀報策略。圖／教育事業部
松山慈祐宮董事長陳玉峰感謝董事會多年支持贈報，也感謝各校老師願意推動讀報，「大家做的事都很有價值。」圖／教育事業部
聯合報教育事業部總經理潘素滿（左）致贈《好讀》合訂本給松山慈祐宮圖書館，感謝董事會長年支持教育與閱讀推廣，由董事長陳玉峰代表接受。圖／教育事業部
敦化國中校長陳澤民感謝松山慈祐宮長期贈報，並保證「我們一定會好好運用《好讀》來教學」。圖／教育事業部
