「比亞豪之聲」傳唱美國塔科馬 宜蘭碧候國小合唱團天籟美聲感動僑胞

來自宜蘭縣南澳鄉碧候國小「比亞豪兒童合唱團」日前飛往美國華盛頓州，獲邀在塔科馬市的普及灣大學台灣周活動中擔任唯一表演團隊，12名學生唱出純淨歌聲，成功把台灣泰雅族獨特的文化藝術帶到美國西岸，深深感動現場觀眾，尤其觸動了在美華僑的思鄉情懷。

這場跨越太平洋的文化邀約，用泰雅歌聲溫暖異鄉人，起源於美國普及灣大學（University of Puget Sound）亞洲研究學系深耕台灣周活動，每年吸引大西雅圖地區的華僑共襄盛舉，今年該系首度邀請來自台灣的原住民族學童演出。

比亞豪兒童合唱團於美西時間10月13日晚間7時登場，以4首泰雅族傳統歌謠展現文化傳承的堅韌與美好；另演唱3首膾炙人口華語歌曲，旅居美國的僑胞聆聽到熟悉旋律，一解思鄉之愁。當晚演出結束，很多觀眾駐足現場向碧候師生表達讚許感謝，共度難忘且感動的夜晚。

主辦活動的普及灣大學孫珞老師說，亞洲研究學系每年致力呈現台灣多元文化面貌與探討當代重要議題，並廣邀台灣藝文人士赴美展演；8月初，因比亞豪兒童合唱團連年榮獲全國師生鄉土歌謠競賽特優，所以主動聯繫期望把歌聲分享給當地民眾。

碧候國小校長友旮恩尤洛表示，此趟文化交流不僅把泰雅文化分享給國際友人，更重要是在籌備之初引導孩子建立正確的國際教育態度，除了籌備演出，也安排認識大西雅圖地區的歷史地理文化、訓練基礎美語對話、建立深度文化交流所需基本素養，感謝許多善心人士慷慨贊助，原住民族委員會與宜蘭縣政府補助才能順利成行。

合唱團團員林亞諾說，這次學到以前沒有學過的知識與禮儀，尊重彼此不同文化；正式表演時非常緊張，但是能把在地文化發揚光大，促使他更勇敢站在舞台唱出美麗歌聲。

碧候國小表示，長期致力推廣本土文化藝術，透過歌謠傳唱不僅讓師生更認識喜愛鄉土文化，同時提升音樂素養與團隊精神。這次國際交流活動雖只有12名學童親身參與，但每個赴美的孩子所見所聞、體驗人文與多元文化，都在他們心中種下豐碩的種子。 來自宜蘭碧候「比亞豪的孩子」與美國的普及灣大學合唱團交流。圖／碧候國小提供 宜蘭縣南澳鄉碧候國小「比亞豪兒童合唱團」學童與普及灣大學中文課學生，雙方進行文化交流。圖／碧候國小提供 碧候國小比亞豪兒童合唱團在音樂館中，演出具有在地文化風貌的「織布歌」。圖／碧候國小提供

