影／苗栗隨機殺人案 課後班黃老師獲表揚！鍾東錦：苗栗天使遠比魔鬼多

苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師面對持刀凶嫌，仍奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，「刀下搶人」的英勇表現讓縣長鍾東錦深受感動，今天特別接見表揚；鍾東錦強調，他十分感謝黃老師勇敢的作為，這起事件喚起社會的關注，縣府要強化防止「社區炸彈型」的危險人口造成危害，黃老師的英勇作為證明社會還是充滿光明面，苗栗的天使遠比魔鬼多。

35歲的黃老師上午由丈夫及教會牧師傅悠綺等人陪同到縣長會客室，鍾東錦表示案發當晚他趕到醫院探視3名傷者，得知黃老師英勇救回丁姓女童，當下他就深受感動，但因時間緊迫，未能多停留，今天本來是他該去教會致意及頒獎，結果反而讓黃老師一行到縣府來，覺得很不好意思。這次事件，台中的中醫大附醫也主動承擔所有醫療費用，展現社會關懷與責任。

黃老師受訪表示，課後班丁姓女童被歹徒挾持時，當下她衝上前只想拉回女童，不要讓孩子受傷，這是瞬間的直覺反應，沒有多考慮。女童被歹徒刺了一刀，晚間轉送台中市中國醫藥大學附屬醫院手術，上周出院後本周一已回到學校上課，但目前不能做劇烈活動，心理創傷部分教會運用社會資源，將安排四、五次的心理輔導。

她說，發生這次事件後，課後班已改用汽車去學校接學童，不再步行，希望學童安全能多一分保障，目前教會有18名課後班學童，大多數都是家庭經濟較弱勢的國小學童，且家長幾乎都不是教友。

縣府警察局、社會處、教育處主管及苗栗市長余文忠上午都到場。社會處長張國棟表示，教會課後班免費照顧弱勢學童，未來縣府將與教會合作，讓課後班能獲補助，減輕開辦壓力。

鍾東錦支持並認同此方案，還不忘打趣「雖然我知道教會很有錢」此話引來哄堂笑聲，張國棟趕忙澄清，黃老師所屬的教會派別在台灣很少，可說是唯一在運作的派別，屬於經費並不充裕的小型教會。

黃老師大學就讀聯合大學建築系，讀碩士選擇神學院，她和丈夫都是教會的傳道人，兩人選擇到苗栗服務，課後班已開辦11年。

鍾東錦強調，黃老師的英勇行為證明這個社會充滿光明的力量，可戰勝少數的「魔鬼」，對於這次隨機傷人事件的社區高風險人口，希望對方出獄或假釋時，包括衛生、社會、警察系統要整合並即時掌握訊息，家訪時共同派員前往，防止列管高風險人口失控傷人的意外。 苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師面對持刀凶嫌，仍奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，英勇表現讓縣長鍾東錦深受感動，今天特別接見表揚。記者胡蓬生／攝影 苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師面對持刀凶嫌，仍奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，英勇表現讓縣長鍾東錦深受感動，今天特別接見表揚。記者胡蓬生／攝影 苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師面對持刀凶嫌，仍奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，英勇表現讓縣長鍾東錦深受感動，今天特別接見表揚。記者胡蓬生／攝影 苗栗市10月初發生隨機殺人事件，教會辦的課後陪讀班黃姓女老師面對持刀凶嫌，仍奮不顧身將遭到挾持的丁姓女童強行拉離，英勇表現讓縣長鍾東錦深受感動，今天特別接見表揚。記者胡蓬生／攝影

商品推薦