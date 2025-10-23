兼代課教師月薪僅2萬9568元 全教產批：污辱教育專業

台灣基本工資明年起調升為每月2萬9500元，對此，全教產今日發布新聞稿指出，若將這數字套用在教育現場，卻出現了令人難以接受的荒謬現象——國小兼代課教師在幾乎全天待校、負擔完整教學責任的情況下，月薪僅約2萬9568元，與最低工資幾乎相同。全教產批評，這樣的薪資結構，不只是對教育工作者的不公，更是對教育專業的侮辱。

以現行標準計算，兼代課教師每節課336元，每週22節、每月四周計，共2萬9568元。全教產指出，乍看似乎略高於基本工資，但若考量其實際工作內容，例如備課、批改作業、處理學生日常與行政交辦事項，這些教師不只是在上課，更在校內全時付出。然而，制度卻將他們等同於只按「鐘點」計算的臨時人力，忽視教育工作的專業連續性與精神投入，不僅讓教師士氣低落，更形成了對教育品質的長期侵蝕。

全教產解釋，教育並非「按時數出貨」的產業，每一節課的背後都是課程設計、學生差異觀察、班級經營與親師溝通等繁複而深層的工作。將教師專業拆解為「單節工時」，實際上是將教育視為可替換、可量化的勞務，削弱了整體教育體系的穩定性。

全教產表示，現行制度已導致許多有心投入教育的年輕人望而卻步，低廉的薪資對於兼代課教師更是沒有吸引力，甚至是羞辱。長遠而言，這是教育現場「人才空洞化」的警訊。

全教產指出，若政府真心重視教育，便不能讓兼代課教師在「基本工資」邊緣掙扎。呼籲政府建立「教學專業保障薪資」制度，兼代課教師若負擔達一定節數，應自動轉為具「專任保障薪資」身分，不再以單節計酬，反映其實際全時工作性質。

此外，全教產認為，薪資應明確計入備課與行政時數，教育部應訂定「備課與課務時數換算標準」，將教師的隱性工時納入薪資評估，避免只計算「上課時間」而忽略專業投入。 全教產指出，若政府真心重視教育，便不能讓兼代課教師在「基本工資」邊緣掙扎。本報資料照片

