無懼凶嫌刀下搶人！苗栗隨機傷人案護童女師獲表揚

中央社／ 苗栗縣23日電
苗栗市隨機傷人案中，英勇從凶嫌刀下搶人，把遭挾持女童拉回自己身邊的教會黃姓女老師，今天接受縣府表揚。記者胡蓬生攝影／聯合報系資料照
苗栗市隨機傷人案中，英勇從凶嫌刀下搶人，把遭挾持女童拉回自己身邊的教會黃姓女老師，今天接受縣府表揚。她說，當下是出於直覺反應，自己只是做了身為一個老師該做的事。

苗栗市有殺人未遂前科的邱姓男子出獄半年再次犯案，2日持刀隨機攻擊路人，刺傷徐姓、丁姓女童及林姓男子，3名被害人中，丁姓女童、林姓男子傷勢一度危急，所幸送醫救治後陸續康復出院。

現年35歲的黃姓女老師是苗栗便以利教會傳道人，教會提供弱勢邊緣家庭學童課後陪讀服務。案發當時正值國小放學時段，黃姓女老師一如往常帶領多名學童步行回教會途中，不料丁姓女童遭邱嫌自後方一把抓住。

顧不得對方手中有刀，黃女連忙上前把女童拉回自己身邊，此時凶嫌迅速揮刀，眾人驚慌奔逃，她也趕緊護著受傷女童跑到對街里長家求救。女童左胸遭刺，緊急插管後轉送中國醫藥大學附設醫院治療，日前已出院返家並回到學校上課。

對於當時奮不顧身與凶嫌對視「刀下搶人」，黃姓女老師今天受訪時說，當下是出於直覺反應，沒想那麼多，「我只是做了一個身為老師該做的事」。

女老師指出，教會課後陪讀服務目前照顧18個學童，對於每個來到班上的孩子都有一份責任，她第一時間只想著一定要趕快把孩子救回來，不能讓他們發生意外。

黃姓老師上午由丈夫、教會牧師陪同到縣府接受縣長鍾東錦表揚並致贈獎座、感謝紅包。鍾東錦讚揚、佩服她為保護孩子展現英勇精神，「人美、心善又勇敢，因為她，我們看到人性的光芒」。他也說，社會中當然會有魔鬼，但相信天使更多，從黃老師的義行，讓大家感受到光明與愛。

鍾東錦表示，因此事件，縣府會強化跨局處通報與支援機制，檢討公共場所的治安維護、保障學童上下學安全、對潛在風險者的追蹤與輔導，務求讓縣民能安心生活。

女童 鍾東錦 苗栗市

