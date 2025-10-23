國小兼任代課教師月領不到3萬　全教產籲保障薪資

全國教育產業總工會今天指出，國小兼任代課教師每節課收入僅新台幣336元，每週上22節課，月薪不到3萬元；呼籲政府建立保障薪資制度，達到一定節數就改以月薪制計算。

全教產今天發布新聞稿指出，國小的兼任代課教師如果每週上22節課、每月4週，收入共2萬9568元，只比最低工資高一點。然而這項工作卻須「全天候付出」，包含備課、批改作業、處理學生日常狀況等。

全教產建議政府可思考建立「教學專業保障薪資」制度，當代課教師負擔達一定節數（例如每週20節以上），就自動轉為具「專任保障薪資」身分，不再以單節計酬，而以「月薪制」保障（國小專任教師起薪約4.8萬元）。

另外，全教產建議，將教師的隱性工時納入薪資評估，避免只計算「上課時間」而忽略專業投入。

全教產強調，教育的價值，不僅在於培育下一代，更在於體現社會對專業的尊重。若政府與社會無法正視兼任代課教師的處境，那麼「尊師重道」終將淪為空談。

