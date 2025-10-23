快訊

中央社／ 台北23日電
老師示意圖。圖／AI生成
全國教育產業總工會今天指出，國小兼任代課教師每節課收入僅新台幣336元，每週上22節課，月薪不到3萬元；呼籲政府建立保障薪資制度，達到一定節數就改以月薪制計算。

全教產今天發布新聞稿指出，國小的兼任代課教師如果每週上22節課、每月4週，收入共2萬9568元，只比最低工資高一點。然而這項工作卻須「全天候付出」，包含備課、批改作業、處理學生日常狀況等。

全教產建議政府可思考建立「教學專業保障薪資」制度，當代課教師負擔達一定節數（例如每週20節以上），就自動轉為具「專任保障薪資」身分，不再以單節計酬，而以「月薪制」保障（國小專任教師起薪約4.8萬元）。

另外，全教產建議，將教師的隱性工時納入薪資評估，避免只計算「上課時間」而忽略專業投入。

全教產強調，教育的價值，不僅在於培育下一代，更在於體現社會對專業的尊重。若政府與社會無法正視兼任代課教師的處境，那麼「尊師重道」終將淪為空談。

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

國小兼任代課教師月領不到3萬　全教產籲保障薪資

全國教育產業總工會今天指出，國小兼任代課教師每節課收入僅新台幣336元，每週上22節課，月薪不到3萬元；呼籲政府建立保障...

浜松南高校日生訪台 旭光高中校長練日文1周速成

南投草屯旭光高中與日本靜岡浜松南高校跨國校際交流長達11年，年年率團互訪，浜松南高校師生一行45人今抵台，規模為歷年之最...

扶輪社捐淡水區21所國小藥皂 助學童勤洗手防腸病毒

每年9月到10月份除了是流感病毒的流行期之外，腸病毒也是開學後國小學童必需要注意的重點項目之一，為了鼓勵國小學童勤洗手，由台北滬尾扶輪社、淡水扶輪社及淡海扶輪社，共同捐贈50箱的藥皂給新北市淡水區內的21所國民小學，希望可以幫助學童一起勤洗手。

