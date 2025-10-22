浜松南高校日生訪台 旭光高中校長練日文1周速成
南投草屯旭光高中與日本靜岡浜松南高校跨國校際交流長達11年，年年率團互訪，浜松南高校師生一行45人今抵台，規模為歷年之最，校長毛彬權為用日文致詞苦練1周，課堂以雙語授課，課後日生將寄宿在地家庭，體驗台灣日常生活。
旭光高中指出，旭光高中與浜松南高校交流邁入第11年，每年輪流互訪體驗台日教學及生活，築起堅實的國際教育互動橋梁，今年浜松南高校師生訪台規模再擴大有42名學生及3名老師，一行45人今天抵台，人數為雙方交流以來之最。
為迎接日生來台，旭光高中教師團隊特別策畫數學、生活科技等多元課程，並課堂上以英、日文雙語授課，其中數學課教授三角函數的應用，學習用三角函數測量日本福岡縣1：1鋼彈的高度，了解正、餘弦定理的威力，破解三角密碼。
生活科技課程則利用現在最流行的AIGC將兩校特色及同學照片，透過AI生圖並製作小宮燈，創造最有紀念意義的小禮物，並安排台日樂樂棒球友誼賽，展現旭光高中雙語教育及教學量能，也讓台日學生增進情誼，提升語言溝通與合作能力。
此外，整天課程結束後，日生今晚將分別寄宿在地家庭，體驗台灣日常生活，擔任接待家庭的學生康若琳，將帶日本學生逛街，吃道地的牛肉麵及小吃等美食，並體驗台灣熱鬧的夜市文化，深入感受台灣家庭溫馨而真實的生活氛圍。
旭光高中校長毛彬權也提到，為迎接浜松南高校師生來台，表達其誠摯歡迎，不會說日文的他準備日文致詞稿，不僅透過拼音苦練日文致詞，也因擔心口音欠佳鬧笑話，還請日本友人錄音給他練習腔調，今天成功解鎖用1周速成日文致詞。
