扶輪社捐淡水區21所國小藥皂 助學童勤洗手防腸病毒
每年9月到10月份除了是流感病毒的流行期之外，腸病毒也是開學後國小學童必需要注意的重點項目之一，為了鼓勵國小學童勤洗手，由台北滬尾扶輪社、淡水扶輪社及淡海扶輪社，共同捐贈50箱的藥皂給新北市淡水區內的21所國民小學，希望可以幫助學童一起勤洗手。
台北滬尾扶輪社長呂鍠鎰表示，捐贈藥皂的活動，已經連續15年舉辦，為的就是讓國小學童在開學後除了可以用肥皂洗手之外，這次捐贈的藥皂更是加入了殺菌藥草成份，勤洗手更可以有效的防範病毒的入侵。
腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也會經由接觸感染，因此注意個人手部衛生，可以有效減少病毒傳染，而且透過洗手預防，對於今年腸病毒疫情防治將會更有幫助。透過扶輪社捐贈藥皂，期盼能夠幫助學童養成勤洗手的好習慣，遠離腸病毒。
