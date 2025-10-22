靠海易鏽蝕 市議員爭取三芝國中風雨操場除鏽
三芝國中風雨操場使用20多年，因為校園地理位置靠海邊，海風及雨水的侵襲讓風雨操場的頂棚與梁柱出現了鏽蝕的情況。為了維護三芝國中重要的戶外教學與運動場域，市議員鄭宇恩協助爭取經費進行除鏽的工程，近來工程完工，風雨操場可以說是煥然一新，學生的運動場域品質提升許多。
市議員鄭宇恩指出，靠海邊的學校，建設不易，維護更不容易。為了要讓建設好好的永續運用，平時的維護就相當重要。這學期為三芝國中爭取近50萬的經費為風雨操場進行除鏽的工程，不僅是讓校園變得美觀，學生們在這裡活動也可以更安心許多。
三芝國中校長黃中良也提及，風雨操場中有多項的球類運動規劃都可以在此進行，不僅如此，社區中的居民也常會在校園開放時來到風雨操場運動休閒，因此也相當感謝市議員鄭宇恩的協助，讓風雨操場進行除鏽的工程，延長了風雨操場的使用年限，不論是師生還是社區居民都可以運動的更安心。
