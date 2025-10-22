市議員爭取翻修 石門區老梅實小籃球架加固換新妝

北海岸的校園多靠海邊，戶外的教具容易鏽蝕，在石門的老梅實小校園中的籃球架、籃板就出現鏽蝕情況。市議員陳偉杰為了讓學生有更安心安全的籃球運動場域，這學期協助將籃球架、籃板全面翻新，並且特地走訪校園關心學生使用情形，希望學生們都可以更安心的從事籃球運動。

市議員陳偉杰說，這次在老梅實小的團隊建議下，為全校的籃球架與籃板翻新，並且不只是翻新，因為靠海邊容易鏽蝕，在翻新的工程裡，特別在籃板後進行加固的工程，為籃板的牢固程度加強，還有特別的是籃板還都換上了新妝，讓學生們打球還可以認識家鄉特色。

老梅實小校長涂志賢表示，有的籃板上是風箏圖樣，有的籃板上則是富貴角燈塔圖樣，讓老梅實小的籃球場顯得更加的有特色與精神，而未來也期待學生們能夠多加的使用翻新後的籃球場，安心、安全的打球，揮灑熱血的汗水，培養運動興趣。

商品推薦