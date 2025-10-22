市議員爭取翻修 石門區老梅實小籃球架加固換新妝
北海岸的校園多靠海邊，戶外的教具容易鏽蝕，在石門的老梅實小校園中的籃球架、籃板就出現鏽蝕情況。市議員陳偉杰為了讓學生有更安心安全的籃球運動場域，這學期協助將籃球架、籃板全面翻新，並且特地走訪校園關心學生使用情形，希望學生們都可以更安心的從事籃球運動。
市議員陳偉杰說，這次在老梅實小的團隊建議下，為全校的籃球架與籃板翻新，並且不只是翻新，因為靠海邊容易鏽蝕，在翻新的工程裡，特別在籃板後進行加固的工程，為籃板的牢固程度加強，還有特別的是籃板還都換上了新妝，讓學生們打球還可以認識家鄉特色。
老梅實小校長涂志賢表示，有的籃板上是風箏圖樣，有的籃板上則是富貴角燈塔圖樣，讓老梅實小的籃球場顯得更加的有特色與精神，而未來也期待學生們能夠多加的使用翻新後的籃球場，安心、安全的打球，揮灑熱血的汗水，培養運動興趣。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言