風雨天在電影院上課！企業邀請國小400師生觀看《突破：三千米的泳氣》

兩家企業分別包場邀請國小師生觀看電影《突破：三千米的泳氣》，電影原型人物之一並且參與演出的羅文謙到場時羨慕說，在上學時間不用上課，可以看電影，還可以吃爆米花、喝飲料，真的超開心。

10/20是建信自動化公司廖董事長包場邀請苗栗頭份國小和蟠桃國小的老師和學生共計230位看電影；10/21則是上研科技公司林總和謝副總包場邀請台中市太平區長億國小的老師和學生共計160位看電影。

有些小朋友進到影廳，看到電影院如此豪華的設備，忍不住讚嘆: 「哇，我第一次看電影耶，原來電影院這麼豪華呀！」國小學童得知眼前的大哥哥就是導演安景鴻和演員時，更是超級興奮，搶著跟導演和演員拍照。

除了電影《突破》的內容本身非常激勵人心之外，視障朋友羅文謙的現身說法，也極具說服力。因為羅文謙儘管自幼雙眼失明，父母親又早已就不在身邊，但是他靠著信仰、自立自強，完成了大學的雙學位，目前還自營一家音樂製作工作室。

在《突破：三千米的泳氣》製作和宣傳期間，羅文謙幾乎都全程參與，不僅是角色原型人物之一，也演出片中的人物小久，更是插曲《看見遠方》的詞曲創作者，今年9月28日也配合本片宣傳活動再度參加日月潭泳渡活動。 他是身體力行「突破」的「泳者」與「勇者」，讓在場的師長和小朋友們都感動不已。

在如此的風雨天，為了兌現給孩子們的承諾，包場的企業家為了孩子們的安全，不僅包遊覽車接送，還為孩子們買了旅平險，思慮面面俱到!

《突破：三千米的泳氣》目前正在製作口述影像版，預計十一月中旬完成並將於提供口述影像設備的影院上映，以方便視障朋友「聽」電影。屆時一般視聽版和口述影像版都可接受包場，歡迎預約。包場專線: 02-2275-2519陳先生或黃小姐。

