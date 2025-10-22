校友經驗傳承 這家手搖飲承諾贊助明道中學「思源獎」

台中市明道中學校友在技術高中部成立「思源獎」用於鼓勵校友提出培訓計畫，把專長和經驗傳承給學弟妹。手搖飲知名品牌TEATOP第一味董事長楊國珍因得力助手、女兒楊雅婷是明道校友，在和學校討論後，同意自今年起每年贊助10萬元支持這個獎項，以做為回饋母校之用。

同時，雙方也啟動產學合作計畫，期盼藉由產業力量支持技職教育發展，讓學生與企業實務接軌，強化職場競爭力。楊雅婷說，產學合作是期望能讓學生創作有更廣的舞台，未來學生的設計成果，有機會登上 TEATOP全台200間門市，讓更多人看見明道學子的創意與專業能力。

楊國珍說，自己創業以來深刻體會「一技之長」的重要性。教育與泡茶一樣，都是百年工藝，需要長期投入與堅持。希望透過企業的支持，鼓勵技職學生不斷精進，將技藝傳承下去，並學會回饋社會，形成正向循環。

校長陳炤華說，校友會自2013年起設立「思源獎」代表校友對技職教育的重視與支持，也象徵技職教育成果的延續，許多得獎者都曾獲得國際和大型競賽獎項。十分感謝 TEATOP第一味贊助，希望藉此能鼓勵學生持續追夢，成為「Taiwan Top」，邁向世界舞台。

校友會理事長林江棟表示，思源獎不僅是對學生努力的肯定，更是校友情誼與教育傳承的具體展現。TEATOP的加入，讓獎項更具象徵意義，也凸顯產學合作的重要價值。 TEATOP第一味董事長楊國珍（左）同意自今年起每年贊助10萬元支持這個獎項，以做為回饋母校之用。圖／明道中學提供 TEATOP第一味董事長楊國珍（右）同意自今年起每年贊助10萬元支持這個獎項，以做為回饋母校之用。圖／明道中學提供

