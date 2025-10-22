分享捷克文化、拓展學生視野 捷克代表赴頭前國中演講

為促進國際文化交流、培養青年學子國際視野，新北市政府22日邀請捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）前往新北市立頭前國中，以「Czech and Taiwan: So far yet so close（捷克與台灣：看似遙遠，卻如此相近）」為題進行演講，與將近900名師生分享捷克的歷史文化與生活風情，現場氣氛熱烈，笑聲不斷。

史坦格代表以幽默生動的方式介紹捷克與台灣之間的友好關係，並分享自身擔任駐台代表的日常工作與生活點滴。他表示，非常高興能與這麼多充滿熱情的年輕學生面對面交流，讓他們對捷克有初步而完整的認識。他期盼此次演講能激發學生對國際文化及涉外事務的興趣，鼓勵他們將來有機會親自到捷克旅遊、求學，親身體驗當地文化。

頭前國中校長許淑貞表示，此次活動是難得的國際交流機會，不僅讓學生對世界有更廣闊的了解，也提升他們學習英語及探索不同文化的動力。學校未來將持續推動更多類似活動，讓學生有機會第一線接觸國際友人，開拓視野、啟發夢想，勇敢邁向世界舞台。

7年級學生邱宣宸受訪時說今天聽到捷克代表喜歡吃茶葉蛋，讓她很意外，也很驚訝代表敢吃臭豆腐，覺得他「很勇敢」；她覺得今天最大的收穫是讓她提升英文聽力，也勇於以英文提問，未來希望能聽到韓國或美國外交官的分享。

7年級同學廖宇萱表示，她覺得可以在別的國家生活、跟別的國家人民交流，是很特別的事，希望以後能聽到更多有關外交官工作的內容。9年級學生葉濬丞則說，原本不知道捷克有人骨教堂，今天聽了史坦格代表分享，讓他想親自走訪捷克，看看當地的鄉土民情。

新北市政府秘書處處長祝惠美指出，市府長期致力推動多元國際交流，未來將持續積極邀請各國駐台代表進入校園分享，讓青年學子在學習階段，就能建立國際觀與跨文化理解能力，進而培養具備全球視野的新世代市民。

商品推薦