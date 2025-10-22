快訊

最幸福夜自習！中山女高首日備這2點心 家長會曝：很多學校來觀摩

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
被封為「最幸福夜自習」中山女高昨天是點心加油站開站首日，家長會除依傳統準備豆花，還準備必勝巧克力為學生加油打氣。記者洪子凱／攝影
被封為「最幸福夜自習」中山女高昨天是點心加油站開站首日，家長會除依傳統準備豆花，還準備必勝巧克力為學生加油打氣。記者洪子凱／攝影

高三為拚段考，不少學校都會開放學生留校夜自習，還有家長會會準備點心讓學校享用，先前中山女高、成功高中點心出現糖葫蘆、紅豆餅等經典小吃，讓不少網友直呼羨慕。昨晚是中山女高「加油站」開站首日，家長會也準備豆花、必勝巧克力祝福學生，也有學生當場許願希望接下來能有泡芙、馬卡龍等甜品。

中山女高是從2018年開始出現這項傳統，當時家長會考量到夜自習時間從晚上6點到9點，大約在晚間7點30分到45分會有休息時間，學生唸書肚子餓，就準備一些零食餅乾，讓學生可以享用，後來就變成中山一項傳統，甚至不少學校家長會也來觀摩，家長會每天會準備各式各樣不同的點心，更會開放學生許願只要符合預算就會盡量滿足。

昨天是新學年「加油站」開站第一天，依照傳統準備了豆花，以及日本的kikat巧克力，上面更印有加油打氣文字，給予學生祝福，負責準備點心的家長代表表示，豆花裡面有花生粉圓等象徵好事發生、圓滿等祝福，kikat在日本則是必勝的意思希望透過這些巧思，祝福學生都能拿出最好實力發揮。

而中高三約有700多人，昨天留校約有300多人，不少學生看到家長毀精心準備的點心，都很開心，還有很多人拿起手機拍照分享，有學生也表示，從高一、二就很期待該活動，也許願希望後面能有馬卡龍、泡芙等甜品。

家長會長朱真慧表示，活動開始時間點大概落在一段過後到學測前兩三周，下學期則是從一段後開始到分科測驗前兩三周，主要準備點心成員有高三家長組成，而歷屆畢業家長會長、委員們也都會回來幫忙，盼透過這樣活動給予支持的力量，給予精神上的鼓勵，每次發完點心也都會到班上為孩子們加油打氣。

被封為「最幸福夜自習」中山女高昨天是點心加油站開站首日，家長會除依傳統準備豆花，還準備必勝巧克力為學生加油打氣。記者洪子凱／攝影
被封為「最幸福夜自習」中山女高昨天是點心加油站開站首日，家長會除依傳統準備豆花，還準備必勝巧克力為學生加油打氣。記者洪子凱／攝影
中山女高校長張云棻雖然剛動完手術，但仍在下午出院晚上到學校為學生加油打氣。記者洪子凱／攝影
中山女高校長張云棻雖然剛動完手術，但仍在下午出院晚上到學校為學生加油打氣。記者洪子凱／攝影

點心 許願

