快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

以生命影響生命！民生國中特教師劉鈞正獲星雲教育獎 展現教育溫度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民生國中特教老師劉鈞正（右）獲「第13屆星雲教育獎典範教師—特殊教育組」殊榮，嘉市府教育處長郭添財昨天前往學校張貼紅紙祝賀。 圖／嘉市府提供
嘉義市民生國中特教老師劉鈞正（右）獲「第13屆星雲教育獎典範教師—特殊教育組」殊榮，嘉市府教育處長郭添財昨天前往學校張貼紅紙祝賀。 圖／嘉市府提供

嘉義市民生國中特教老師劉鈞正長年投入特殊教育領域，秉持「每個孩子都有無限可能」的信念，獲「第13屆星雲教育獎典範教師—特殊教育組」殊榮，展現嘉義教育的亮點。嘉市府教育處長郭添財昨天前往學校祝賀。

劉鈞正以深厚教育理念與耐心陪伴，陪伴身心障礙學生克服限制、探索潛能。他認為教育不只是知識傳授，更是心靈啟發與生命感動的旅程。他常說，「只要給予信任與支持，每個孩子都能綻放光芒。」

在教學現場，他與家長密切合作，共同為孩子建立信任與成長的橋梁。面對每次挑戰，他選擇理解與包容，用實際行動引導學生找回自信，勇敢走出屬於自己的步伐。市長黃敏惠表示，劉鈞正以堅定教育信念展現「以生命影響生命」的精神，是嘉義教育的典範。市府也向所有在教育現場默默付出的教師表達敬意與感謝，強調正因為有這群教育工作者的堅持與奉獻，嘉義的孩子們才能在愛與希望中成長。

嘉義 教師

延伸閱讀

嘉市城市博覽會打造木構願景館 原創吉祥物「桃喜」亮相

「鄭捷我會超越你！」嘉義莽男突發文將衝火車站 警火速逮人

嗨玩築夢城堡！ 嘉義歐樂沃年度限定「在逃公主派對」　萬聖紅毯變裝大賽送門票、毛小孩也能同樂

放假帶小朋友去嘉義這裡就對了，有DIY教室、遊樂區，還能看可愛動物！

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

以生命影響生命！民生國中特教師劉鈞正獲星雲教育獎 展現教育溫度

嘉義市民生國中特教老師劉鈞正長年投入特殊教育領域，秉持「每個孩子都有無限可能」的信念，獲「第13屆星雲教育獎典範教師—特...

台南善化蓮潭國中小二期校舍落成 打造智慧與雙語教育環境

少子化浪潮下，台南善化、新市等大南科地區人口呈現逆勢成長，連帶就學需求增加，南市府積極推動蓮潭國中小第二期與增設國中新建...

因應南科發展 台南市蓮潭國中小學二期校舍落成

因應南科發展，台南市善化區蓮潭國民中小學第二期國中部校舍今天落成，台南市長黃偉哲表示，市府將積極推動科技教育，兼顧人文涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。