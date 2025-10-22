以生命影響生命！民生國中特教師劉鈞正獲星雲教育獎 展現教育溫度

嘉義市民生國中特教老師劉鈞正長年投入特殊教育領域，秉持「每個孩子都有無限可能」的信念，獲「第13屆星雲教育獎典範教師—特殊教育組」殊榮，展現嘉義教育的亮點。嘉市府教育處長郭添財昨天前往學校祝賀。

劉鈞正以深厚教育理念與耐心陪伴，陪伴身心障礙學生克服限制、探索潛能。他認為教育不只是知識傳授，更是心靈啟發與生命感動的旅程。他常說，「只要給予信任與支持，每個孩子都能綻放光芒。」

在教學現場，他與家長密切合作，共同為孩子建立信任與成長的橋梁。面對每次挑戰，他選擇理解與包容，用實際行動引導學生找回自信，勇敢走出屬於自己的步伐。市長黃敏惠表示，劉鈞正以堅定教育信念展現「以生命影響生命」的精神，是嘉義教育的典範。市府也向所有在教育現場默默付出的教師表達敬意與感謝，強調正因為有這群教育工作者的堅持與奉獻，嘉義的孩子們才能在愛與希望中成長。

