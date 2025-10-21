台南善化蓮潭國中小二期校舍落成 打造智慧與雙語教育環境

少子化浪潮下，台南善化、新市等大南科地區人口呈現逆勢成長，連帶就學需求增加，南市府積極推動蓮潭國中小第二期與增設國中新建校舍，今舉行第二期國中部校舍落成典禮，市長黃偉哲也出席剪綵，見證重要教育建設成果。

黃偉哲表示，蓮潭國中小共規畫設置36班，包括國小部12班及國中部24班，總經費達新台幣5.7億，由中央與地方各負擔一半，期間感謝各界大力支持，讓工程得以如期順利推動，為學生打造良好的學習場域。

教育部國教署署長彭富源指出，蓮潭國中小不僅擁有優質的校園硬體設施，更具備豐富的教育內涵，是一所功能健全、深受家長信賴的學校，未來中央會持續與地方合作，為孩子打造幸福成長的環境。

南市教育局長鄭新輝說，二期校舍結合綠能與智慧設計，導入智慧水電表、太陽能發電系統、雨水回收設施等設備，實踐環保與永續理念，同時，學校課程規畫將強化雙語教育與數位學習，提供善化地區學生多元且前瞻的教育資源，全面提升學習成效與競爭力。

蓮潭國中小校長許嘉齡提到，學校自2023年設校以來，以「培養世界公民」為教育願景，致力營造活潑多元、具國際視野的教學氛圍，獲得善化地區家長及社會各界肯定，隨著新校舍啟用，可望進一步強化雙語與國際教育課程，持續與南科企業及科技資源合作，發展為具代表性的特色學校。 台南善化蓮潭國中小第二期校舍今落成啟用。圖／南市府提供 台南善化蓮潭國中小二期國中部校舍外觀。圖／南市府提供

