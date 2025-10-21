因應南科發展 台南市蓮潭國中小學二期校舍落成
因應南科發展，台南市善化區蓮潭國民中小學第二期國中部校舍今天落成，台南市長黃偉哲表示，市府將積極推動科技教育，兼顧人文涵養，打造良好學習場域。
黃偉哲今天主持蓮潭國民中小學第二期國中部校舍剪綵，他指出，蓮潭國中小學共規劃設置36班，包括國小部12班及國中部24班，總經費新台幣5億7000萬元，中央和地方各負擔一半。
黃偉哲表示，市府將積極推動AI（人工智慧）、無人機、機器人等科技教育，且兼顧人文涵養，推展管弦樂團等藝術教育，打造優質教育環境。
教育部國教署長彭富源也說，蓮潭國中小學擁有優質校園硬體設施，更具備豐富教育內涵；中央和地方將持續合作，攜手打造幸福成長環境。
市府新聞稿指出，蓮潭國中小學二期校舍結合綠能與智慧設計，導入智慧水電表、太陽能發電系統、雨水回收設施等，實踐環保和永續理念；學校課程也將強化雙語教育與數位學習，全面提升學習成效和競爭力。
市府表示，蓮潭國中小學民國112年創校，以「培養世界公民」為教育願景，致力營造活潑多元、具國際視野的教學氛圍，因應南部科學園區人口成長及就學需求。
