快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

因應南科發展 台南市蓮潭國中小學二期校舍落成

中央社／ 台南21日電
台南市善化區蓮潭國民中小學第2期國中部校舍21日落成，以因應南科人口成長及就學需求。（台南市政府提供）
台南市善化區蓮潭國民中小學第2期國中部校舍21日落成，以因應南科人口成長及就學需求。（台南市政府提供）

因應南科發展，台南市善化區蓮潭國民中小學第二期國中部校舍今天落成，台南市長黃偉哲表示，市府將積極推動科技教育，兼顧人文涵養，打造良好學習場域。

黃偉哲今天主持蓮潭國民中小學第二期國中部校舍剪綵，他指出，蓮潭國中小學共規劃設置36班，包括國小部12班及國中部24班，總經費新台幣5億7000萬元，中央和地方各負擔一半。

黃偉哲表示，市府將積極推動AI（人工智慧）、無人機、機器人等科技教育，且兼顧人文涵養，推展管弦樂團等藝術教育，打造優質教育環境。

教育部國教署長彭富源也說，蓮潭國中小學擁有優質校園硬體設施，更具備豐富教育內涵；中央和地方將持續合作，攜手打造幸福成長環境。

市府新聞稿指出，蓮潭國中小學二期校舍結合綠能與智慧設計，導入智慧水電表、太陽能發電系統、雨水回收設施等，實踐環保和永續理念；學校課程也將強化雙語教育與數位學習，全面提升學習成效和競爭力。

市府表示，蓮潭國中小學民國112年創校，以「培養世界公民」為教育願景，致力營造活潑多元、具國際視野的教學氛圍，因應南部科學園區人口成長及就學需求。

延伸閱讀

「流浪獅」有望回家！ 亞太棒球場力拼年底改善達中職標準

台南丹娜絲風災畜牧業受損石綿瓦 將提前清運

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

影／民進黨台南市長初選表態？黃偉哲：我已經做了！

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

因應南科發展 台南市蓮潭國中小學二期校舍落成

因應南科發展，台南市善化區蓮潭國民中小學第二期國中部校舍今天落成，台南市長黃偉哲表示，市府將積極推動科技教育，兼顧人文涵...

縣市紛推喝鮮乳 桃園未就讀幼生也納入

中央「班班有鮮乳」政策喊停，中部縣市皆自籌經費續辦，多以供應國中、小學童為主，桃園市放寬至2歲以上幼童，台中市也加碼至公...

生生喝鮮乳 桃園、台中擬明年2月上路

桃園市政府日前宣布明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，學童憑數位卡證至超商兌換鮮乳，民代昨質詢讚立意良善，但憂心偏鄉超商少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。