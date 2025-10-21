代理教師採計年資 留才利多

今年8月1日起擁有教師證書的代理教師，敘薪採計過去年資，被視為留住人才利多。台南多名代理教師及剛成為正式的老師說，先前擔任過代課、鐘點老師的證明資料已遺失，能累計年資不多，不過此政策有助「燃起參加正式教師甄選的熱情」。

近幾年代理老師的權益與福利逐漸受到重視，除了聘期一律為1年，寒暑假比照正式老師有敘薪，再加上採計過去年資，使多數年資長的代理教師薪水普遍提升，因此，常有代理老師被詢問「薪水增加了多少？」「薪水有沒有比校長多？」

本報訪問多名資深代理老師，他們說，薪水有增加，但比許多人所認為金額差很多。1名當了22年的代理老師說，22年中擔任過鐘點、短期代課老師，以及之前長期代理教師，只是證明已不見無法出具，實際可敘薪年資僅約12年、約增加1萬元，不過再加上導師費，月薪6萬多元，還是很感謝這個德政。

1名任教15年到18年的代理老師，今年剛考上正式老師，他說，算起來可敘薪的年資只有7、8年，薪水可再增加7、8千元，最重要是退休俸將比代理老師只能領勞保年金還多，這樣政策，會讓代理老師燃起參加正式教師甄選的熱情，也能鼓勵更多年輕人當老師意願。

另名南市教師分享，近幾年南市不少40到50多歲的代理老師考上正式老師，有些人樂於教書，因孩子都已長大，即使考上他縣市正式老師也樂於前往，是教育界不能忽視的力量，「應多鼓勵才是」。

