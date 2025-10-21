聽新聞
縣市紛推喝鮮乳 桃園未就讀幼生也納入

聯合報／ 中部記者／連線報導

中央「班班有鮮乳」政策喊停，中部縣市皆自籌經費續辦，多以供應國中、小學童為主，桃園市放寬至2歲以上幼童，台中市也加碼至公私幼生，但有民代憂心未就讀幼園的孩子「被遺忘」。營養師則提醒2歲以上幼童應視其體位與營養需求，選擇合適乳品。

桃園市明年2月起，將開放2到12歲兒童憑卡證到超商等通路兌領鮮乳，但市議員謝美英、陳韋曄昨質詢憂心，不少學齡前孩子可能因公幼名額不足、私幼學費過高未就讀幼兒園，無法領取，這些家庭正是無力負擔的弱勢族群，不該被政策遺漏，呼籲市府落實「一人不漏」。

桃園教育局表示，桃園目前無學生證幼兒約7.4萬名，就讀幼兒園的幼生由教育局統一製作專屬卡後請幼兒園協助發放，未就讀幼兒園約1.2萬名幼生，將請區公所協助發放卡證。

除了桃園市將校園鮮乳政策放寬至學齡前幼童，台中市也投入2.76億元，於明年起推動「台中有鈣讚」計畫，受益對象包含15.9萬名公立國小學童，也擴大至7.9萬名公私立幼兒園幼生。

至於彰化縣、新竹縣市、苗栗縣與南投縣等縣市自辦供應鮮乳對象，多以國中、國小及附設幼兒園學童為主。彰化縣為酪農重鎮，生生有鮮乳計畫還擴及至國立特殊學校；苗栗縣則將補貼擴大至私立國中；新竹市預計將「生生喝鮮奶」補助政策擴大為2至12歲，預算仍待市議會審議通過。

新竹馬偕醫院營養課課長、營養師柯麗苓說，鮮乳有豐富的鈣質，學童攝取鮮乳有助「存骨本」促進骨骼發育及維護牙齒，但要當心含有熱量，過量飲用恐增加肥胖風險；2歲以上幼童需視其體位狀況和營養需求攝取，可諮詢醫生或營養師後再考慮低脂或脫脂乳品。

（記者朱冠諭、王駿杰、余采瀅、黃羿馨、吳傑沐、林宛諭、賴香珊）

