開學月餘 台南國中小仍缺代理教師

開學1個多月，台南市許多國中小還是陸續在招考代理教師，有校長說，若教師請產假，須聘鐘點型的代課老師更是難找，最後只好拜託課後班老師來幫忙；教團喊話，待遇要調高，也要有效處理校園濫訴。

南市教育局表示，國中小開學前補齊基本所需教學人力，可能會因教師請假、留職停薪等情形而出缺，讓開缺呈浮動性，各校教師職缺都有放上代課人力系統網站，有意者皆能直接應聘。

依數據顯示，近10年來台灣每年有4千到5千多人透過師培，考試取得教師證書，但各縣市正式老師錄取名額有限，或是考取教師證書但未從事教師工作，目前任教率6成多，而隨著少子化減班，科技等產業吸走人才，南市10多年前教師甄試報名人數都是數千人，近幾年只有1、2千人，今年國小教師甄試報名人數僅1300多人。

國中小每年暑假都忙著招考代理教師，近年愈來愈難招，從4、5招到6、7招都有，已開學1個多月，仍出現代理老師跳槽，或老師請產假、安胎假或病假等找不到代理老師情形，持續招考。

南市1名國小校長說，有老師請安胎假，實在找不到代理老師，最後拜託課後安親班老師來幫忙；某國小張姓老師說，他當年師培班的同學約僅半數從事教職，有人考上消防人員或其他公職，也有人到科技業，有的則是結婚後就不想當老師。

南市教育產業工會及教師會理事長陳葦芸表示，不少修教育學分學生，是為未來找不到更好工作做準備，若有更好待遇，多半不會想當老師，愈來愈多年輕人不想到學校當老師的現象是教育危機，除了待遇要調高，校園濫訴嚴重也應有效處理。

南市教育局長鄭新輝說，會繼續爭取調高教師待遇，在改善校園濫訴上，則會在法定基礎上研擬明確規範，讓學校有遵循的依據，基本上不具名投訴，依行政程序可不受理，若是具體明確，了解後更要審慎處理、若是善意舉發，要阻卻違法，會及時介入處理，保護良善。

