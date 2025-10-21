生生喝鮮乳 桃園、台中擬明年2月上路

桃園市政府日前宣布明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，學童憑數位卡證至超商兌換鮮乳，民代昨質詢讚立意良善，但憂心偏鄉超商少、兌換不易，教育局回應，將採配送或個案處理。台中市明年2月「台中有鈣讚」計畫上路，同樣憑卡兌領，則將協調廠商直送偏鄉學校。

中央「班班有鮮奶」政策去年喊卡，六都繼北市、台南、高雄陸續接手自辦後，桃園市長張善政9月宣布，市府將自籌每年2.8億元預算推動「生生喝鮮乳」政策，2歲到12歲孩童能憑數位卡證到超商通路領取，每生每周1瓶，解決冷鏈配送問題。

桃市議員彭俊豪表示，生生有鮮乳是很不錯的政策，能幫孩童攝取足夠的養分，也幫助本土酪農，透過便利商店作為通路也可避免學校行政負擔，但相較雙北多為都會區，桃園新屋、復興、觀音等偏鄉的超商覆蓋率不高，市府需思考配套。

復興區光華國小校長黃進成坦言，學校地處偏遠，附近沒有超商，過去都是與鄰近學校聯合採購，配合廠商送午餐食材時一起配送鮮乳。他指出，鮮乳運輸需要冷藏車，且從大溪到該校需1個半小時車程，廠商多不願意單獨配送，雖可與其他學校一起採購、配送，但整體成本較高。

教育局長劉仲成說，桃園偏遠和非山非市學校各約20多間，目前預計偏鄉11小校將採實體配送方式執行，因各校人數不多，將統一採購由廠商依班級完成分包發送到各班，學生於課間活動時間飲用。針對各校實際需求，市府會個案處理，確保政策能順利推動。

另，台中市府宣布明年推動「台中有鈣讚」計畫，預計編列2.76億元，於114學年度第二學期開學後實施，每周提供1瓶鮮奶給全市公立國小及公私立幼兒園學童。

台中市教育局指出，公立國小與幼兒園學童將分別以數位學生證、數位卡，到超商通路兌領鮮奶，目前數位卡正在採購製作中。教育局會調查校園周邊是否有超商，如果沒有相關通路，將補助學校經費，協調乳品廠商直接配送到校。

