新北大部分地區明正常上班課 坪林實中宣布可請假不列缺課
新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。不過坪林實驗國中稍早公告，因新北市政府宣布明天正常上班上課，但考量本校位處山區、天候與交通仍有不穩定情形，請家長自行評估孩子上下學安全，若有必要可選擇請假在家，學校將不列為缺課。
校方也說，明日同步開放線上上課，讓學生可在家安心學習不中斷。導師將於班級群組公告相關連結與課程資訊。也請家長與孩子外出務必留意風雨及道路狀況，安全至上。
