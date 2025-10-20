快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

新北：直潭及屈尺國小 烏來中小學幼兒園21日停班課

中央社／ 新北20日電

新北市政府今晚宣布，依據中央氣象署最新天氣預報資料，明天新店區直潭國小、屈尺國小，以及烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。

最新24小時雨量預測顯示，北北基桃竹宜6縣市有達標豪雨假標準可能。

烏來

延伸閱讀

大雨襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來全區中小學及幼兒園停班課

山區豪雨 新北烏來信賢種籽親子實小21日停課

北北基桃21日是否停班課 謝國樑：晚間8時宣布

豪雨來襲是否停班課 新北：可授權各區自行決定

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

新北大部分地區明正常上班課 坪林實中宣布可請假不列缺課

新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。不過坪...

「生生喝鮮乳」沒讀幼稚園喝不到？桃市府1方法解套

中央「班班有鮮乳」政策喊停，多個縣市自籌經費續辦，做法且發放年齡層各有不同。桃園將發放年齡層放寬至幼兒園，但民代認為許多...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

大雨不斷！新北8校啟動預防性停課 教育局：學生安全為第一優先

受東北季風與風神颱風外圍環流影響，新北市今雨勢不斷，局部地區出現豪大雨情形。教育局啟動防災應變機制，針對降雨較劇烈地區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。