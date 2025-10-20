「生生喝鮮乳」沒讀幼稚園喝不到？桃市府1方法解套

中央「班班有鮮乳」政策喊停，多個縣市自籌經費續辦，做法且發放年齡層各有不同。桃園將發放年齡層放寬至幼兒園，但民代認為許多學齡前的孩子因私幼學費過高，無法就讀幼兒園，擔憂變成被政策遺漏的族群。教育局回應，將製作幼童專屬卡片作為兌換工具，並請區公所協助發放。

議員謝美英、陳韋曄今質詢表示，不少學齡前孩子可能因公幼名額不足、私幼學費過高無法就讀幼兒園，這些家庭無力負擔的弱勢族群，應該是最該被關照的對象，不能因此成為被政策遺漏的一群，務必讓政策真正落實「一人不漏」。

2人也提醒，明年2月就要上路，但學齡前幼兒製卡時程是否來得及，中間還卡過年，市府務必抓緊時間，呼籲教育局應提前進行數位平台測試與宣導，讓家長熟悉操作方式，並確保系統穩定運作，避免明年2月新學期上路時出包。

教育局長劉仲成表示，桃園「生生喝鮮乳」政策，2到12歲兒童都納入規畫，國小部分使用學生證，幼兒園部分則使用幼童專屬卡片作為兌換工具。目前預計今年底前完成卡證發放，明年2月新學期正式開放兌領，並於1月進行系統測試。

教育局表示，針對目前無學生證的約7萬4000名幼兒，預計於12月底前完成製卡。就讀幼兒園的幼生由教育局統一製卡後請幼兒園協助發放，未就讀幼兒園的約1萬2000名幼生，則請區公所協助發放。

教育局表示，目前預計有統一、全家、來來、萊爾富、家樂福、全聯及美廉社等七大超商或超市通路可投標加入供應兌領。鮮乳品項限定具鮮乳標章或CAS或產銷履歷標章的國產鮮乳，及具CAS標章、非基因改造的無糖、低糖豆漿；超商通路採購及製卡相關程序同步進行中，政策上路後將根據領用情形及收集相關數據，追蹤政策成效。

商品推薦