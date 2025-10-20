快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

桃園偏鄉超商少 民代憂「生生喝鮮乳」恐卡關

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府預計明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，但部分偏鄉超商不普及，兌換鮮乳恐不便，民代呼籲市府要擬好配套。圖／桃園市教育局提供
桃市府預計明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，但部分偏鄉超商不普及，兌換鮮乳恐不便，民代呼籲市府要擬好配套。圖／桃園市教育局提供

桃市府日前宣布明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，採數位刷卡方式直接至合作的超商通路兌換，每生每周1瓶，估計約21萬名設籍桃園市的2歲到12歲學童可受惠。民代今質詢時讚立意良善，但部分偏鄉超商不普及，兌換鮮乳恐不便，呼籲市府擬好配套。教育局回應，針對偏鄉或學區無便利商店的學校，將邀集學校討論另覓通路供應。

中央「班班有鮮奶」政策去年喊卡，六都繼北市、台南、高雄陸續接手自辦後，桃園市長張善政9月宣布，市府將自籌每年2.8億元預算推動「生生喝鮮乳」政策，2歲到12歲孩童能憑數位卡證到超商通路領取，解決冷鏈配送問題，預計明年2月新學期上路。

議員彭俊豪表示，生生有鮮乳是很不錯的政策，能幫孩童攝取足夠的養分，也幫助本土酪農，透過便利商店作為通路也可避免學校行政上的負擔，解決冷鏈系統的問題，但相較雙北多為都會區，桃園地理特性複雜，尤其新屋、復興、觀音等偏鄉的超商覆蓋率並不高，市府需思考配套。

復興區光華國小校長黃進成表示，偏鄉地區確實執行困難，該校因地處偏遠，附近沒有超商，過去都是與鄰近學校聯合採購，配合廠商送午餐食材時一起配送鮮乳。他指出，鮮乳運輸需要冷藏車，一般車輛無法運送，從大溪到該校需1個半小時車程，加上各校需求量少，廠商多不願意單獨配送，雖可與其他學校一起採購、配送，但運輸成本較高，仍可能造成不便。

教育局長劉仲成表示，市府已針對偏遠學校及非山非市學校分別舉辦座談會，其中復興區有些學校附近有超商，有些沒有；目前預計約有偏鄉11小校將採實體配送方式執行，因各校人數不多，將統一採購由廠商依班級完成分包發送到各班，讓學生於課間活動時間飲用，作業較為單純，市府也會個案處理，確保政策能順利推動，不增加學校負擔。

超商 偏鄉

延伸閱讀

北北基累積雨量恐逾1000毫米「下到紫爆」今晚豪雨往東移1地雨勢加劇

桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

上班族崩潰！「共伴效應」桃園豪雨猛襲 中壢多地塞爆

新北桃園淹水警戒 粉專：共伴效應今明最明顯2縣市恐有災情

相關新聞

「生生喝鮮乳」沒讀幼稚園喝不到？桃市府1方法解套

中央「班班有鮮乳」政策喊停，多個縣市自籌經費續辦，做法且發放年齡層各有不同。桃園將發放年齡層放寬至幼兒園，但民代認為許多...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

桃園偏鄉超商少 民代憂「生生喝鮮乳」恐卡關

桃市府日前宣布明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，採數位刷卡方式直接至合作的超商通路兌換，每生每周1瓶，估計約21萬名設籍...

大雨不斷！新北8校啟動預防性停課 教育局：學生安全為第一優先

受東北季風與風神颱風外圍環流影響，新北市今雨勢不斷，局部地區出現豪大雨情形。教育局啟動防災應變機制，針對降雨較劇烈地區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。