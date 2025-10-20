桃園偏鄉超商少 民代憂「生生喝鮮乳」恐卡關

桃市府日前宣布明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，採數位刷卡方式直接至合作的超商通路兌換，每生每周1瓶，估計約21萬名設籍桃園市的2歲到12歲學童可受惠。民代今質詢時讚立意良善，但部分偏鄉超商不普及，兌換鮮乳恐不便，呼籲市府擬好配套。教育局回應，針對偏鄉或學區無便利商店的學校，將邀集學校討論另覓通路供應。

中央「班班有鮮奶」政策去年喊卡，六都繼北市、台南、高雄陸續接手自辦後，桃園市長張善政9月宣布，市府將自籌每年2.8億元預算推動「生生喝鮮乳」政策，2歲到12歲孩童能憑數位卡證到超商通路領取，解決冷鏈配送問題，預計明年2月新學期上路。

議員彭俊豪表示，生生有鮮乳是很不錯的政策，能幫孩童攝取足夠的養分，也幫助本土酪農，透過便利商店作為通路也可避免學校行政上的負擔，解決冷鏈系統的問題，但相較雙北多為都會區，桃園地理特性複雜，尤其新屋、復興、觀音等偏鄉的超商覆蓋率並不高，市府需思考配套。

復興區光華國小校長黃進成表示，偏鄉地區確實執行困難，該校因地處偏遠，附近沒有超商，過去都是與鄰近學校聯合採購，配合廠商送午餐食材時一起配送鮮乳。他指出，鮮乳運輸需要冷藏車，一般車輛無法運送，從大溪到該校需1個半小時車程，加上各校需求量少，廠商多不願意單獨配送，雖可與其他學校一起採購、配送，但運輸成本較高，仍可能造成不便。

教育局長劉仲成表示，市府已針對偏遠學校及非山非市學校分別舉辦座談會，其中復興區有些學校附近有超商，有些沒有；目前預計約有偏鄉11小校將採實體配送方式執行，因各校人數不多，將統一採購由廠商依班級完成分包發送到各班，讓學生於課間活動時間飲用，作業較為單純，市府也會個案處理，確保政策能順利推動，不增加學校負擔。

