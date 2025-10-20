快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

山區豪雨 新北烏來信賢種籽親子實小21日停課

中央社／ 新北20日電

東北季風及颱風風神外圍環流影響，為因應局部地區出現豪雨或大豪雨，新北市教育局表示，多校今天停止課後輔導等課程。烏來區信賢種籽親子實小評估決定，明天停課一天。

新北市教育局表示，因為局部地區出現豪雨情形，新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據氣象預報及降雨情況，針對課後輔導、社團、晚自習及進修部等課程，採取預防性停課措施。

教育局表示，平溪區平溪國小因雨勢不斷、基隆河水位持續上升且汐平公路有落石情形，考量學生返家安全，放學後的課後班及夜光照顧服務暫停一次；平溪國中今晚社團活動停止上課。

萬里區大坪國小取消課後輔導課程、大鵬國小取消課後輔導與社團活動；雙溪區柑林國小由校車統一送回學生；瑞芳國中則停止晚自習、英語活化課程及進修部課程；石門實中今明兩天晚自習取消。

教育局表示，烏來區信賢種籽親子實小因風雨不斷，加上山區道路易有坍方風險，為確保學生上下學安全，經評估決定明天停課一天。

教育局 平溪

延伸閱讀

豪雨來襲是否停班課 新北：可授權各區自行決定

桃園持續豪雨警戒 復興區增11條土石流警戒啟動疏散

颱風外圍環流帶豪雨 新竹縣明天正常上班課

氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

相關新聞

「生生喝鮮乳」沒讀幼稚園喝不到？桃市府1方法解套

中央「班班有鮮乳」政策喊停，多個縣市自籌經費續辦，做法且發放年齡層各有不同。桃園將發放年齡層放寬至幼兒園，但民代認為許多...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

桃園偏鄉超商少 民代憂「生生喝鮮乳」恐卡關

桃市府日前宣布明年2月起推動「生生喝鮮乳」政策，採數位刷卡方式直接至合作的超商通路兌換，每生每周1瓶，估計約21萬名設籍...

大雨不斷！新北8校啟動預防性停課 教育局：學生安全為第一優先

受東北季風與風神颱風外圍環流影響，新北市今雨勢不斷，局部地區出現豪大雨情形。教育局啟動防災應變機制，針對降雨較劇烈地區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。