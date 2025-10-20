山區豪雨 新北烏來信賢種籽親子實小21日停課

東北季風及颱風風神外圍環流影響，為因應局部地區出現豪雨或大豪雨，新北市教育局表示，多校今天停止課後輔導等課程。烏來區信賢種籽親子實小評估決定，明天停課一天。

新北市教育局表示，因為局部地區出現豪雨情形，新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據氣象預報及降雨情況，針對課後輔導、社團、晚自習及進修部等課程，採取預防性停課措施。

教育局表示，平溪區平溪國小因雨勢不斷、基隆河水位持續上升且汐平公路有落石情形，考量學生返家安全，放學後的課後班及夜光照顧服務暫停一次；平溪國中今晚社團活動停止上課。

萬里區大坪國小取消課後輔導課程、大鵬國小取消課後輔導與社團活動；雙溪區柑林國小由校車統一送回學生；瑞芳國中則停止晚自習、英語活化課程及進修部課程；石門實中今明兩天晚自習取消。

教育局表示，烏來區信賢種籽親子實小因風雨不斷，加上山區道路易有坍方風險，為確保學生上下學安全，經評估決定明天停課一天。

