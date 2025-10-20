暴雨狂襲造成羅東高中校園淹水 學生勉強涉水鞋襪全濕泡湯了

宜蘭縣今天大雨不斷，瞬間造成國立羅東高中淹水，從行政大樓到教室之間的風雨走廊積水，最深約30公分，學生涉水弄得鞋襪全濕，有人索性脫掉赤腳走路。校方表示，校園地勢較低，只要遇上大雨就容易淹水，加上好一陣子沒下雨，泥沙樹葉堵住排水，經清除後淹水已退去。

今天上學上班之後，羅東鎮下起瞬間豪大雨，上午9時許，羅東高中風雨走廊開始淹水，還好沒有淹進辦公室及教室；不過學生下課時走出教室外的迴廊，竟變成踏入水池，有學生涉水走過，弄得鞋襪全濕，有些學生改走迴廊兩側的座椅，依序小心通過淹水區。

有的學生擔心球鞋泡湯，脫掉鞋襪擰在手上，赤腳走在校園，老師不斷提醒學生地面濕滑，要特別小心。後來經過校方人員清淤疏通排水後，將近中午淹水退去，不過氣象預測大雨可能要連下幾天，學校也擔心會再度漫淹，提醒師生做好準備。

由於羅東高中地勢比較低窪，只要雨勢集中在羅東鎮，校園經常淹水，師生飽受淹水之苦。校方表示，今天暴雨來得急、去得快，如果大雨不來不及宣洩，學校周邊的雨水就會往校園流竄，校方將向教育部爭取經費，改善低窪及加強排水管線，避免再度遇雨成災。 羅東高中風雨走廊淹水，有學生踩在水裡，有人改穿拖鞋。圖／學校提供 羅東高中風雨走廊淹水，學生涉水造成鞋襪全濕。圖／學校提供 運送物品只好涉水而過。圖／學校提供 有的學生擔心球鞋泡湯，脫掉鞋襪擰在手上，赤腳走在校園，老師不斷提醒學生地面濕滑，要特別小心。圖／學校提供 羅東高中風雨走廊淹水，造成師生通行不便。圖／學校提供

