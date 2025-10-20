快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

下雨又強風 竹市東門國小內樹木倒塌壓小巴士幸無礙

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市東門國小一棵約三至四層樓高的校樹今天下午3點多疑遭強風吹倒，目前整棵樹橫跨在東大路上，導致交通阻塞完全無法通行，警方已到場交管，市府正派員排除狀況中。圖／民眾提供
新竹市東門國小一棵約三至四層樓高的校樹今天下午3點多疑遭強風吹倒，目前整棵樹橫跨在東大路上，導致交通阻塞完全無法通行，警方已到場交管，市府正派員排除狀況中。圖／民眾提供

東北季風加上風神颱風外圍環流，兩者共伴效應帶來豪雨。新竹市東門國小一棵約三至四層樓高的校樹今天下午3點多疑遭強風吹倒，整棵樹倒塌並橫跨圍牆砸到位於一旁東大路上一輛小巴士，所幸無人上車，無人受傷，目前整棵樹橫跨在東大路上，導致交通阻塞完全無法通行，警方已到場交管，市府正派員排除狀況中。

新竹市消防局指出，今天下午3點45分獲報，新竹市東大路東門國小圍牆旁有樹木倒塌，立刻派員到場，由於該樹體積龐大，已經橫跨學校圍牆倒在一旁人行道與東大路上，目前已聯繫警方與市府工務處工管中心，協助排除。

新竹市公管中心表示，今天下午因颱風外圍環流帶來強陣風及持續降雨，導致新竹市東門國小校園旁（東大路路段）一棵大型路樹倒塌，樹木壓及人行道圍籬並影響車道通行。公管中心已於下午4點半左右抵達現場，先行進行排除主要阻礙並開闢可供車輛通行的臨時通道，同時警方到場進行交通管制，以確保民眾安全。

公管中心指出，第二階段將由公管中心委外廠商進場進行樹木切除與清運作業，廠商預計於傍晚6點半左右抵達現場，處理時間約2至3小時，視天候與交通狀況調整。目前未接獲任何人員受傷通報，現場主要為風雨造成樹木根部鬆動、傾倒，初判與颱風外圍環流及強風影響有關。

新竹市東門國小一棵約三至四層樓高的校樹今天下午3點多疑遭強風吹倒，目前整棵樹橫跨在東大路上，導致交通阻塞完全無法通行，警方已到場交管，市府正派員排除狀況中。圖／民眾提供
新竹市東門國小一棵約三至四層樓高的校樹今天下午3點多疑遭強風吹倒，目前整棵樹橫跨在東大路上，導致交通阻塞完全無法通行，警方已到場交管，市府正派員排除狀況中。圖／民眾提供

