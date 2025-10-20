中央刪減營養午餐補助新北將自籌12億 市議員：孩子營養不能打折

明年度中央預算中，未編列各縣市「學童營養午餐補助」相關經費，引發家長及教育界關注。新北市議員呂家愷今天在議會質詢時指出，中央原本每年皆有補助地方政府辦理學童營養午餐政策，但明年度中央預算卻完全刪除，等同改由地方政府自行負擔經費，要求市府不能讓孩子營養打折。教育局長張明文表示都會由市庫支應。

呂家愷表示，教育局先前回應，市府將由市庫追加約五億元相關預算，改為全額自籌。這樣的變動不僅影響地方財政，也可能對其他教育政策或學校建設造成排擠效應，值得各界重視。

呂家愷指出，中央在決定刪減或不再編列營養午餐補助前後，是否曾與地方政府充分溝通？目前教育局是否持續與教育部協調，爭取補助恢復或其他專案支持？同時也關切，除了營養午餐補助之外，是否還有其他教育相關補助遭刪減，金額及影響為何？

教育局長張明文說明，中央刪減地方營養午餐補助的部分，基本上也是透過媒體報導才得知，並未事先接獲中央通知；目前除營養午餐外，水電費等補助項目也遭刪減，影響金額約達12億元，市府已決定明年度將由市庫額外增加補助，以確保教育預算不被打折，避免影響學校運作與學生權益。

呂家愷強調，預算可以刪減，但孩子的營養與教育不能打折，營養午餐補助是一項長期、普惠的教育政策，攸關學童健康與家庭負擔，更是教育公平的重要一環。他呼籲教育局持續和中央保持對話，讓教育政策能穩健推動，確保每一位孩子都能在良好的學習與營養環境中成長。 繼統刪地方一般性補助款、學校冷氣電費、捷運補助之後，中央昨天再通知地方取消行之有年的學校營養午餐補助，引來地方反彈。圖／聯合報系資料照片

