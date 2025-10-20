獨／光復商工復課後午餐成大問題 校長嘆「有錢也訂不到」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復市區已近1個月，重災區光復商工上周恢復實體上課，午餐卻成了大問題，即使有錢也訂不到便當，幸好有業者和義煮團願意送餐，但因該校有住宿生，校方每日準備三餐得花2萬多元，單月估要近50萬元，直呼是龐大開銷。

光復商工校長陳德明表示，國中小的營養午餐是花蓮縣府公告招標，會由中央廚房配餐到各校，國立光復商工隸屬教育部，得自行公告招標，但近半年已流標6次，全校150位學生午餐只能自備或家長送、叫外送、校方募款訂便當給約50位弱勢學生等方式。

9月23日堰塞湖洪災過後，光復商工歷經近3周救災，已於10月17日恢復實體上課。校長陳德明直言，「復學最大困擾是學生的用餐」，洪災後，現在有錢也訂不到便當，因為光復市區現在沒什麼店家營業，甚至家長會關心孩子到校有飯吃？

陳德明說，學校曾聯絡鄰近瑞穗、鳳林、光復未受災地區的店家，加上涵管便道開通，目前有業者願意每天送便當到校。不只全校學生的午餐，也要為近50名住宿生準備早晚餐，「不能讓他們餓肚子」，一天三餐費用2萬多元，每周上課5天，每月粗估近50萬元，是一筆龐大開銷，目前以各界善款支應。

「我要想辦法幫孩子解決用餐問題」，陳德明感謝近日有義煮團表達供餐意願，上周已有義煮團幫忙，這周也有義煮團協助午晚餐，早餐則叫外送；雙方事先確認好數量，義煮團會特別預留，學校再派人過去領取。未來義煮團若無法供餐，校方將持續聯絡是否有店家願意接單外送。

校方近日聯絡上距離學校近15分鐘車程的「日月豬腳」，店家願意接單，今天近中午，業者蔡先生趕著送來熱騰騰的便當到校，也因校內電梯無法使用，他來回搬運便當上到2樓，再由老師發放給各班代表領取的學生。有學生分享，災前的午餐可叫外送，選擇自己喜歡吃的餐點，現在每天都吃便當，因為不同菜色，不至於覺得膩。

蔡先生說，曾在光復市區租屋開店2年，半年前回現址自家經營，本來想輕鬆做，9月洪災時，店內未受災，生意比過往還要好。

「那時候很掙扎，不做他們又沒飯吃，就硬把它扛下來」，蔡先生迄今接單一周，每天比過往提早2小時備料，清晨5時許就開始忙，午餐送完約150個便當，再繼續忙數量較少的晚餐，假日則採買備貨。他說，要趕在用餐前出便當，有時候身體受不了，但想說可以幫助學生，價格也算比較便宜。

蔡先生表示，若學校未來還有訂餐需求，「我願意，可是要ㄍㄧㄥ一點就是了！」 花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復市區已近1個月，重災區光復商工上周恢復實體上課。記者林佳彣／攝影 9月23日馬太鞍溪堰塞湖洪災過後，光復商工10月17日恢復實體上課，迄今每日午餐都是叫便當或義煮團準備。記者林佳彣／攝影 光復「日月豬腳」業者蔡先生表示，若光復商工未來還有訂餐需求，「我願意，可是要ㄍㄧㄥ一點就是了！」記者林佳彣／攝影

