快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

化工工程師轉教師 師鐸獎得主黃乃文把教室搬到戶外跨域學習

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
為了取得各方信任，黃乃文增強自己的專業能力，考取戶外風險管理證照，並在登山、獨木舟、攀樹等領域接受專業訓練。圖／教育部提供
為了取得各方信任，黃乃文增強自己的專業能力，考取戶外風險管理證照，並在登山、獨木舟、攀樹等領域接受專業訓練。圖／教育部提供

今年獲得師鐸獎的安樂高中教師黃乃文，透過戶外教育帶著學生走出教室，在真實環境中找到答案，從八斗子的漁村文化到野柳的地質奇觀，在探索與體驗中找到學習的意義。他憑藉著20多年如一日的堅持，將學習與生活緊密結合，讓課本上的知識不再是冰冷的文字，變得生動、具體且有深度。

黃乃文大學主修生物工程，研究所念輻射生物相關，曾在化工領域擔任工程師。然而，27歲那年，他做出了一個大膽的決定——回到學校修習教育學程，轉行成為一名教師。剛到教學現場，黃乃文發現，過去自己當學生時總是「老師怎麼講，我們就怎麼做」，但當他走上講台，學生們卻頻頻提問：「為什麼要學這個？」促使他開始思考如何讓學生更有意義的學習。

在課程設計上，黃乃文採取跨領域、循序漸進的方式，他以基隆八斗子為起點，帶領學生了解當地的文化歷史、港灣地形與漁船構造，學習海洋與人文的連結，並透過參訪漁會、體驗漁網編織等在地藝術，培養孩子對環境的認識與情感，發展出環境保護行動。

黃乃文強調，學校學習分科目，但生活中的知識是融合的。當孩子走進大自然，會看到清楚的地質帶，可以學到自然生態跟地球科學、訪問漁村耆老是「人文課程」、寫心得報告是「語文課程」、清理海洋廢棄物則是「永續城市」議題。這樣的課程設計，讓學生意識到學習與生活緊密相連，實現了學以致用。

推動戶外教學並非一帆風順，黃乃文說，剛開始提案帶學生出門時，學校及家長難免會擔心。為了取得各方信任，黃乃文增強自己的專業能力，考取戶外風險管理證照，並在登山、獨木舟、攀樹等領域接受專業訓練。他也堅持每次活動前召開家長說明會，詳細解釋教育目標與安全措施，甚至邀請家長擔任志工參與活動。

黃乃文認為，作為一名教師，最重要的是保持學習的心態和挑戰精神。隨著新知識的不斷湧現，老師必須不斷更新教學方式，才能與學生一起成長，學生都在觀察老師怎麼做，老師的身教比言教更重要。

教師 廢棄物

延伸閱讀

影／基隆八斗子重現「鏢旗魚台」 漁民慓悍英姿成熱門打卡點

河南化工廠爆氣體中毒5死 明星產品牛磺酸銷往海外多國

師生變同事！新北6師鐸獎得主 用愛與身教助學生成潛力股

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

化工工程師轉教師 師鐸獎得主黃乃文把教室搬到戶外跨域學習

今年獲得師鐸獎的安樂高中教師黃乃文，透過戶外教育帶著學生走出教室，在真實環境中找到答案，從八斗子的漁村文化到野柳的地質奇...

1245名學生報名參賽　聯合盃作文大賽竹市初賽今登場

由新竹市府與聯合報系共同主辦、新竹竹蓮寺贊助的第19屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今於曙光女中登場，吸引眾多熱愛寫作的學...

校園新鮮事／偏鄉老校變文青！雲林新生國小 共讀站成文化地標

雲林縣元長鄉新生國小，過去是不起眼偏鄉老校，如今卻以媲美時尚旅店的設計風格，成為全台矚目「文青小學」。這所創建於日治時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。