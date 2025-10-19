化工工程師轉教師 師鐸獎得主黃乃文把教室搬到戶外跨域學習

今年獲得師鐸獎的安樂高中教師黃乃文，透過戶外教育帶著學生走出教室，在真實環境中找到答案，從八斗子的漁村文化到野柳的地質奇觀，在探索與體驗中找到學習的意義。他憑藉著20多年如一日的堅持，將學習與生活緊密結合，讓課本上的知識不再是冰冷的文字，變得生動、具體且有深度。

黃乃文大學主修生物工程，研究所念輻射生物相關，曾在化工領域擔任工程師。然而，27歲那年，他做出了一個大膽的決定——回到學校修習教育學程，轉行成為一名教師。剛到教學現場，黃乃文發現，過去自己當學生時總是「老師怎麼講，我們就怎麼做」，但當他走上講台，學生們卻頻頻提問：「為什麼要學這個？」促使他開始思考如何讓學生更有意義的學習。

在課程設計上，黃乃文採取跨領域、循序漸進的方式，他以基隆八斗子為起點，帶領學生了解當地的文化歷史、港灣地形與漁船構造，學習海洋與人文的連結，並透過參訪漁會、體驗漁網編織等在地藝術，培養孩子對環境的認識與情感，發展出環境保護行動。

黃乃文強調，學校學習分科目，但生活中的知識是融合的。當孩子走進大自然，會看到清楚的地質帶，可以學到自然生態跟地球科學、訪問漁村耆老是「人文課程」、寫心得報告是「語文課程」、清理海洋廢棄物則是「永續城市」議題。這樣的課程設計，讓學生意識到學習與生活緊密相連，實現了學以致用。

推動戶外教學並非一帆風順，黃乃文說，剛開始提案帶學生出門時，學校及家長難免會擔心。為了取得各方信任，黃乃文增強自己的專業能力，考取戶外風險管理證照，並在登山、獨木舟、攀樹等領域接受專業訓練。他也堅持每次活動前召開家長說明會，詳細解釋教育目標與安全措施，甚至邀請家長擔任志工參與活動。

黃乃文認為，作為一名教師，最重要的是保持學習的心態和挑戰精神。隨著新知識的不斷湧現，老師必須不斷更新教學方式，才能與學生一起成長，學生都在觀察老師怎麼做，老師的身教比言教更重要。

商品推薦