1245名學生報名參賽　聯合盃作文大賽竹市初賽今登場

由新竹市府與聯合報系共同主辦、新竹竹蓮寺贊助的第19屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今於曙光女中登場，吸引眾多熱愛寫作的學子踴躍參加，共計1245名學生報名參賽，展現竹市學子對文字創作的高度熱忱。市府指出，聯合報辦理聯合盃作文大賽今年連續邁進第19年，疫情都沒停辦，很有意義，已是全國最具指標的大型寫作賽事。

今天的作文賽同時在校內安排家長座談會，許多家長陪考，校園氣氛格外熱絡。今年新竹市聯合盃初賽分為國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組等6個組別，每組錄取1至5名及佳作30名，優秀者將獲市府頒發獎狀，並可晉級11月29日的全國總決賽。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，寫作是終身都能運用到的一種能力，聯合報辦理作文大賽比賽命題結合創意、時事及多元思考，希望激發孩子對寫作的興趣與能力，也希望在過程中讓孩子發展適性揚才。

潘素滿說，聯合盃作文大賽的考題都是沒有標準答案的，希望藉由該比賽激起孩子們多元思辨。今年的考題融入生活，希望藉由社會議題引導孩子們進行深刻的省思。鑒於今年校園內發生了許多與學生情緒相關的事件，因此也將這些社會議題和相關主題納入考題。目的是希望孩子們能藉此反思人生方向，並學習如何妥善地進行情緒自我管理與應對。期望透過作文大賽將具教育、學習意義的各類議題內涵與社會問題融入其中，鼓勵孩子們關心並深入理解周遭的世界。

教育處指出，市府與代理市長邱臣遠都很支持聯合報推動的各項閱讀活動，因此，明年在財劃法實施後，市府將編列大量預算用於採購圖書、舉辦與聯合報合作的作文營隊及推廣「好讀周報」等活動。考量到目前學校中許多學生頻繁使用 AI 工具，這可能減少他們動筆寫作的機會與能力，因此，希望藉由聯合報這次的作文活動來推廣，鼓勵學生們活絡思考，將實際生活經驗融入作文競賽中，進一步激發學生的思辨能力。

代理市長邱臣遠表示，創作源自於生活經驗，寫作力是培育人才的關鍵競爭力。透過寫作將自己的想法及感受，以個人觀點與觀察敘寫表述，更能細緻的將生活間體察到的事物或閱讀過的書籍，透過文字的力量書寫出自己的看法及真實感受，並將想法訴諸具體行動，進一步的關懷周遭的人事物，實踐社會責任。

曙光女中校長魯和鳳表示，在一小時的寫作競試中，訓練學生短時間組織不同的素材，累積統整學習的能力，透過寫作提升思考力、表達力，反思並在下次挑戰更上一層樓。

新竹市初賽共分6組，寫作時間60分鐘，今年的各組題目國小中年級組為「一件學校的大事」、國小高年級組為「一個讓我覺得丟臉的事件」、國中七年級組為「納稅與受惠」、國中八年級組為「我想（或不想）聽到別人的心聲」、國中九年級組為「不必訂題」、高中職組為「我看躺平」。每道命題同時附有說明。 第19屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今於曙光女中登場，吸引眾多熱愛寫作的學子踴躍參加，共計1245名學生報名參賽。記者王駿杰／攝影 第19屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今於曙光女中登場，聯合報教育事業部總經理潘素滿（左一）、曙光女中校長魯和鳳（左三）等人一起視察各試場。記者王駿杰／攝影 由新竹市府與聯合報系共同主辦、新竹竹蓮寺贊助的第19屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今於曙光女中登場。記者王駿杰／攝影 第19屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今於曙光女中登場，吸引眾多熱愛寫作的學子踴躍參加，共計1245名學生報名參賽。記者王駿杰／攝影

