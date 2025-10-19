校園新鮮事／偏鄉老校變文青！雲林新生國小 共讀站成文化地標

雲林縣元長鄉新生國小，過去是不起眼偏鄉老校，如今卻以媲美時尚旅店的設計風格，成為全台矚目「文青小學」。這所創建於日治時代、擁有百年歷史的學校，近年在師生努力下，完成一場從老舊到創新的「空間革命」，讓偏鄉教育展現全新面貌。

逢少子化，全校僅72名學生，2017年起積極爭取各項計畫經費，陸續翻修校舍。最新完工的「社區共讀站」最受注目，由2間舊辦公室改建，以工業風格結合極簡設計，打造舒適閱讀空間。書櫃、吊燈與客廳式座位區相互呼應，讓人一走進就驚呼，「完全不輸星巴克！」這個閱讀天地不僅深受學生喜愛，也對外開放給社區民眾，成為村落裡的文化新地標。

校園改造關鍵人物是教導主任羅惠美。8年前她擔任閱讀推動教師，發現學校圖書館資源匱乏，提出「共讀站計畫案」，希望打造讓孩子愛上閱讀的環境。她進修裝修設計課程，親自規畫空間色彩與配置。羅惠美說，所有設計都以學生需求為核心，「希望孩子在舒適、美感兼具的環境中，自然培養學習動力」。

在她帶領下，校園處處充滿創意巧思：教室採紫黃、藍白等活潑配色；實驗室天花板掛滿齒輪、燒杯造型裝飾；校長室設有咖啡吧台與空心磚牆面，打破傳統印象。校長張志明表示，「每間教室都是師生共同設計出來的，這是孩子最自豪的學習空間」。

學生對翻新成果驚喜連連，「像咖啡廳一樣舒服，讀書更有動力」，校友感嘆，「沒想到偏鄉也能有這樣的學校，現在的孩子真幸福。」新生國小從硬體翻新到美感教育轉型，不僅讓百年老校重獲新生，也讓偏鄉孩子在設計感十足的環境愛上學習。正如羅惠美所說，「先讓孩子愛上環境，才能適性發展」。

