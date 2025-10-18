聯合報作文大賽初賽登場 花蓮學子熱情參與讚考題生活化
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中考場舉行，吸引國小到高中職1800多人參加，分成6組比賽，採當場揭題，必須在1小時內完成，不少考生覺得題目相當生活化，像國中七年級組的題目「假如我有一臺時光機」，就讓考生直呼有趣，可以盡情發揮想像力。
由花蓮縣政府、聯合報系主辦的聯合盃作文大賽花蓮初賽，每年獲得四維高中支持，提供場地讓喜愛閱讀、作文的年輕學子有磨練文筆的好地方，校方也積極鼓勵學生參加。今年賽事共有1837人報名，分成國小中年級、國小高年級、國中七、八、九年級及高中職組，共6組競賽。
各組題目都非常生活化，國小中年級組是「我想和○○說話」，讓考生試著想像和某種動物對話，不少小朋友都說，希望能和家中寵物對話；國小高年級組的題目「我是園遊會攤主」，讓考生從作文中，決定自己的攤位要販賣什麼，並寫出自己的想法、規畫，還有期待的成果。
今天在考場有不少家長陪著孩子參賽表達支持，四維高中校長蔡忠和及聯合報印發部發行中心經理李宗翰等人一同巡視考場，關心應考狀況，也向陪考的家長打招呼。
主辦單位表示，初賽成績將於11月6日公布在第19屆聯合盃作文大賽官網、聯合報用戶生活+網站，各區初賽前5名及佳作者，即獲得參加全國決賽的資格。
