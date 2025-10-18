聯合盃全國作文大賽金門初賽登場 765名學子揮灑文字創意

第19屆「聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今日下午於金城國中舉行，現場聚集來自全縣共765名學生同場競技，以文字展現思維深度與創意火花，初賽錄取的210名優秀學生，將於11月29日進軍全國總決賽，與全台好手一較高下。

金門縣教育處社教科長周祥敏、金城國中教務主任楊弘安及聯合報教育事業部總經理潘素滿一同巡視考場，關心學生應試情況，並為參賽者加油打氣。

周祥敏表示，作文不只是考試項目，更是啟發孩子觀察力與思辨力的重要契機。透過聯合盃，學生能在文字中表達情感與觀點，也能從中認識自我、理解世界，「這樣的比賽不僅是競賽，更是一場心靈與思想的交流盛宴。」

今年聯合盃金門區初賽是由金門縣政府、聯合報系文化基金會主辦，金城國中協辦，比賽分成國小中年級、高年級、國中七年級、八年級、九年級、高中職組，初賽成績將於11月5日公告在聯合盃官網，網址：https://udncollege.udn.com/udncompetition19/。

聯合盃作文賽自創辦以來，致力打造「展現文字魅力與思維深度的舞台」，十九年來，題目設計逐步轉向重視素養與思辨能力，評審機制也與會考、學測接軌，邀請具專業背景的教師嚴謹評審，營造公平、激勵的競賽環境，成為全國學生檢視與提升寫作實力的重要平台。

今年的考題聚焦於學生對生活事物的觀察、體驗與省思。國小中年級組要介紹家鄉裡那些特別或美好的事物。高年級組則是書寫「最敬佩的職業」。國七組以「勇氣」為主題，表達自己的理解、感受與思考。國八組以「寫信」或「自我對話」的方式，寫給三十歲的自己。國九組探討對「善意的謊言」的看法或省思。高中組學生則是分享自己對「寧靜之美」的經驗、想法和體會。

中正國小高年級的葉信霆最敬佩的職業是科學家，因為科學家能透過研究與實驗，發明出改變世界的事物。平時老師只要求寫50字短文，文字能力變好，但這次比賽的題目太難，讓他花了很久時間構思。

去年獲得國八組創意類優選的金城國中蔡佳彤則表示，今年的題目雖然不難理解，但要自然地融入個人經驗，以知性又不突兀的方式表達見解，才是真正的挑戰。

而去年拿下國九組首獎的金門高中王湘蘋表示，思考題材時，她抬頭望向天空，心情頓時平靜，靈感隨之湧現，於是決定以「天空」為主題，用最擅長的記敘文筆法，描寫內心的感動與思考。

第19屆「聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今日於金城國中舉行，縣教育處社教科長周祥敏（中）及聯合報教育事業部總經理潘素滿（左）一同巡視考場。記者蔡家蓁／攝影 第19屆「聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今日於金城國中舉行，教育處社教科長周祥敏（中）、金城國中教務主任楊弘安（右）及聯合報教育事業部總經理潘素滿（左）3人討論今年的參賽情形。記者蔡家蓁／攝影 第19屆「聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今日於金城國中舉行，圖為學生絞盡腦汁埋首「筆戰」。記者蔡家蓁／攝影

商品推薦