48名幼生竟分7地上課 土庫鎮立幼兒園終於要蓋自有園所
雲林縣土庫鎮立幼兒園長期沒有自有園所，收托幼兒48人只能分散7處，借用社區活動中心上課，教學資源難以整合，為改善借地上課窘境，鎮公所規畫新建園所，獲教育部、縣府補助，投入8千萬元在土庫老人會館旁新建3樓高鎮立幼兒園，今天動土，預計明年底完工啟用後，可提供168名幼童就讀。
土庫鎮立幼兒園新建工程今天舉行動土典禮，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠及土庫鎮長陳特凱、縣府教育處長邱孝文等人皆出席，與地方民眾共同見證這項地方教育建設的重要里程碑。
土庫鎮立幼兒園長廖雅琪表示，鎮立幼兒園目前設有本園、東平、南平、大荖、埤腳、扶朝及新庄等7個分班，共收托幼兒48人。由於多年來無自有園舍，只能分散借用社區活動中心上課，不僅家長接送不便，也使教學資源難以整合，增加行政與人力成本。
陳特凱表示，新園舍完工後將設置8班，可收托168名幼童，屆時將購置校車，規畫3條接送路線，幼兒教育品質可望大幅提升，讓土庫孩子都能就近就讀，減輕家長接送負擔。
鎮立幼兒園新建計畫自前鎮長張源鐘任內即開始規劃，歷經4任鎮長推動，去年終獲教育部國教署核定補助6341萬元，縣府再補助2400多萬元，共投入超過8千萬元興建。新園舍占地621坪，為地上3層樓建築，工期480日曆天，預計明年底前完工。
張麗善表示，目前元長鄉仍未設立聯合托兒所，縣府將持續與各鄉鎮公所合作，尋找適當地點興建，讓在地孩子就近就讀。
