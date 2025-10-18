陽明交大附中今揭牌暨首屆校慶 校方稱：最好的附中就在這裡

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國立陽明交通大學附屬竹北高級中學（簡稱陽明交大附中），今天舉辦揭牌儀式，也迎來第一屆校慶。記者郭政芬／攝影
國立陽明交通大學附屬竹北高級中學（簡稱陽明交大附中），今天舉辦揭牌儀式，也迎來第一屆校慶。記者郭政芬／攝影

國立陽明交通大學附屬竹北高級中學（簡稱陽明交大附中），今天舉辦揭牌儀式，也迎來第一屆校慶，陽明交大副校長陳永富表示，最好的附中絕對是在陽明交大附中，落地後將開花結果。

國立竹北高級中學於今年8月1日正式改隸為國立陽明交通大學附屬竹北高級中學（簡稱陽明交大附中）， 此改隸旨在深化高中與大學資源整合，並將以「跨域、創新、國際」為核心發展方向。 

校長陳瑞榮表示，這次的附中，不僅是校名更改，將打造大新竹與台灣高中教育的新氣象與新典範。從竹塹風城這個福氣的寶地出發，陪大新竹最卓越的孩子，讓他們帶著對這塊土地的情感、疼惜與熱愛，紮根台灣，汲取多元、自由且芬芳的養分，自信而勇敢地走向全世界。今天迎接陽明交大附中的校慶元年，也歡度竹北高中34歲的生日。

陳永富說，陽明交通大學在2021年正式合校後，即積極推動教育合作計畫。他當初認為新竹擁有清大、交大兩所頂尖大學，若能與竹中、竹女合作，加上科學園區的創新能量，將是全球最棒的教育合作計畫，當初拜訪竹女，一切進展順利，沒想到最後滑跤。

陳永富說，上天自有最好的安排，最後促成大新竹合作，他幽默說，「台大不可能有附中，所以要講最好的附中絕對是在陽明交大附中，相信合作落地後將開花結果，絕對越來越好。」

這次校門口橫幅為「國立陽明交大附中」，另包括行政大樓外觀、柱子等處全數更新。校名字樣則來自書法家趙世雄墨寶。

校方表示，從8月改隸以來，由於規畫得當，轉換銜接的過渡期均相當順利，新開設的雙語生醫實驗班及電機資訊實驗班，陽明交大也將結合ewant課程及APX數理檢定，有系統的輔導附中學生自主參與AP國際課程，讓國際教育在附中普及化與平價化。

這次校門口橫幅為「國立陽明交大附中」，另包括行政大樓外觀、柱子等處全數更新。校名字樣則來自書法家趙世雄墨寶。記者郭政芬／攝影
這次校門口橫幅為「國立陽明交大附中」，另包括行政大樓外觀、柱子等處全數更新。校名字樣則來自書法家趙世雄墨寶。記者郭政芬／攝影
校長陳瑞榮表示，這次的附中，不僅是校名更改，將打造大新竹與台灣高中教育的新氣象與新典範。記者郭政芬／攝影
校長陳瑞榮表示，這次的附中，不僅是校名更改，將打造大新竹與台灣高中教育的新氣象與新典範。記者郭政芬／攝影

陽明交大 竹北高中 新竹

