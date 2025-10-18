影／逆境中超人！阿嬤帶大國中生戰勝過動症 學業及競賽獎金全獻嬤

嘉義市城隍廟慈善會上午頒發第12屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰71位困境展現超凡孝行與毅力「逆境天使」。其中，民生國中特教生黃宥凱，憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，學業名列前茅，將比賽獎金全數交給獨力撫養他的阿嬤，孝行上進心成為特教班「資優生」，感動在場人士。

清寒孝親獎楷模助學金，獎勵嘉市學校孝親品行優異清寒家庭學生。本屆共選出71位獲獎者，頒發5千至1萬2千元不等助學金，累計至今發出近700萬元，支持逆境學子。就讀民生國中特教班三年級黃宥凱，國小1年級確診過動症，父親長期在外工作，由年邁阿嬤獨力照顧，為讓宥凱釋放旺盛精力，避免影響鄰里安寧，阿嬤即便經濟困難，仍讓他學滑輪溜冰，在老師用心引導下，宥凱過動特質，反而成為他體育場強大動力。

他參與羽球、網球、田徑、馬拉松及競技疊杯等訓練，展現驚人堅毅與努力，從特教生蛻變為賽場選手。曾一舉奪下台南市長盃滑輪溜冰錦標賽國中組冠軍，並在全國身心障礙國民運動會獲得羽球雙打第2名等殊榮。比起光鮮獎牌，更讓人動容的是宥凱對孝心。導師陳奕如透露，宥凱體育成績優異，課業表現維持班上前3名，將比賽獎金、獎品，乃至在校做的烘焙品，全都帶回家送給辛苦的阿嬤，貼補家用、減輕負擔。

宥凱為回報阿嬤養育之恩，苦練滑輪溜冰，即使膝蓋骨突出，仍忍痛不放棄。甩脫特教生依賴性，逆境自我要求，展現堅強生命韌性。體育培訓老師劉鈞正說，宥凱練習時專注度極高，期待每次訓練機會。將先天過動化為後天努力，戰勝艱難挑戰，獲得傲人成績。

上午頒獎典禮，黃宥凱將累積獎狀榮耀，以及感恩卡片獻給阿嬤張鴻鈺，阿嬤感動又激動，感謝師長給宥凱滿滿的愛，期宥凱未來學得一技之長，經濟獨立，迎向更寬廣的人生。城隍廟董事長賴永川表示，這些孩子來自弱勢家庭卻能吃苦耐勞、樂觀面對，貼心分擔家務，甚至在學業體育表現傑出，是社會孝親尊師的楷模。頒獎典禮表揚逆境學子，也特別邀請海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將鼓勵逆境天使們。 嘉義市城隍廟慈善會上午頒發第12屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰71位「逆境天使」。其中，民生國中特教生黃宥凱（左），憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，學業名列前茅，將比賽獎金全數交給獨力撫養他的阿嬤（右），孝行上進心成為特教班「資優生」，感動在場人士。記者魯永明／攝影 嘉義市城隍廟慈善會上午頒發第12屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰71位「逆境天使」。其中，民生國中特教生黃宥凱（左），憑藉運動天賦與不懈努力，戰勝過動症，學業名列前茅，將比賽獎金全數交給獨力撫養他的阿嬤（右），孝行上進心成為特教班「資優生」，感動在場人士。記者魯永明／攝影

商品推薦